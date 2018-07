La multinacional Adesso, un gegant del sector tecnològic, aposta per Catalunya

Catalunya continua sent la destinació estratègica preferida per a la inversió estrangera a l'estat espanyol. El grup multinacional alemany Adesso AG, dels més potents del sector tecnològic, aposta per Catalunya per a una inversió estratègica. Amb la nova sucursal a Barcelona, Adesso marca una nova fita en el seu procés d'internacionalització. La companyia alemanya és una de les més importants en la prestació de serveis de consultoria de tecnologies de la informació a l'Europa Central i té ara com a prioritat mantenir la seva tendència de creixement i expansió internacional. Per això, la seva opció per invertir a Catalunya i situar-hi la seva nova seu per a l’estat espanyol s'ha de posar en valor.Els plans d'expansió d'Adesso a Catalunya suposen una inversió total de fins a 15 milions d'euros en els pròxims tres anys, incloent la creació d'un laboratori o centre tecnològic especialitzat. A més, es preveu la creació de fins a 300 nous llocs de treball d'alt valor afegit, a la nova ubicació situada a Sant Cugat del Vallès.Els índexs de creixement de l'economia catalana, superiors a la mitjana, així com el dinamisme de la seva economia, la converteixen en un pol d'atracció a Europa per als inversors internacionals. Ho ha explicat el doctor Rüdiger Striemer, responsable de negocis internacionals de la companyia, qui ha afirmat que "amb Adesso Espanya, comptem amb un nou i important punt de suport al sud-oest d'Europa. Des d'aquí, a mig termini, tenim l'oportunitat d’obrir nous mercats a la Mediterrània i també a Amèrica Llatina".Com a multinacional d'IT, Adesso oferirà tota la seva cartera de productes de consultoria i desenvolupament de software a la comunitat empresarial i les administracions públiques. "Hem detectat potencial en el camp de la digitalització a l’estat espanyol. Aquí veiem bones oportunitats per al nostre negoci de consultoria d'IT, en diferents sectors", ha corroborat la gerent d’Adesso Espanya, Miriam Lindhorst. La directiva és una renana que coneix bé Catalunya, ja que hi porta vivint deu anys.

