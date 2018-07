​Mor als 90 anys l'exbisbe de Sant Sebastià Jose María Setién

L’exbisbe de Sant Sebastià, José María Setién, ha mort aquesta matinada a l’edat de 90 anys després de patir un ictus el passat diumenge. Ha traspassat a les 2 de la matinada a l’Hospital Donostia de la capital guipuscoana, on estava ingressat.El seu funeral es farà aquest dimecres a les 12 del migdia a la catedral del Bon Pastor, segons han confirmat fonts del bisbat.Setién (Hernani, 1928) va ser bisbe auxiliar de Sant Sebastià entre 1972 i 1979 i titular entre aquest any i el 2000. Va viure els anys més durs d’ETA i es va convertir en una figura controvertida per les seves opinions properes al nacionalisme i a la pau.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)