Torra, a Sánchez: «L'eix central de la legislatura serà dotar-nos d'una Constitució catalana»

Quim Torra, durant l'entrevista a Catalunya Ràdio.

La reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra es va centrar en el procés català. "En el 90% de la reunió vam parlar d'autodeterminació", ha detallat aquest dimarts el president català, en una entrevista a " El matí de Catalunya Ràdio " en què ha exposat que aquesta és la qüestió central que ha d'afrontar, mentre que la resta d'aspectes sectorials es tractaran en les comissions bilaterals. Torra li va subratllar que "cap solució és possible que no passi per l'exercici del dret a l'autodeterminació" i que el Govern parteix del mandat de l'1-O i la declaració d'independència del 27-O.Torra ha avançat que la primera setmana del setembre farà una conferència política per exposar com veu el final d'any i els propers mesos i, en especial, els propers passos del procés. "L'eix central de la legislatura, en la línia d'implementar la declaració d'independència, serà dotar-nos d'una Constitució catalana", ha avançat, segons també va traslladar durant la cimera, i ha afirmat que li va deixar clar a Sánchez que no renunciaria a fer efectiu el 27-O: "Tinc 55 anys, els fills ja són grans, no tinc res a perdre".El president català ha insistit que no té "dret a renunciar el dret a l'autodeterminació, el va guanyar la gent". En aquest punt, Sánchez li hauria replicat que hi veia un encaix possible dins de la Constitució i que no volia anar més enllà de la carta magna, però Torra va intentar-lo convèncer que el referèndum sí que té cabuda en la legislació espanyola. La concreció d'això, en tot cas, s'abordarà en una segona reunió que, com es va avançar, tindrà lloc a Barcelona. "Com resoldrem políticament un problema polític si no és votant? Jo mantinc l'esperança que en els pròxims mesos es concreti", ha afirmat.Precisament per la posició que va mantenir davant el president espanyol, ha admès que li "va doldre moltíssim a nivell personal" les crítiques de la CUP , acusant-lo de voler frenar el procés cap a la República. I és que, segons ha afegit, va ser "molt clar en la defensa de l'autodeterminació i de l'1-O".Quant a les qüestions sectorials que hauran de tractar en les bilaterals, Torra ha assenyalat que Sánchez va "obrir-se a tractar el dèficit fiscal" en aquestes reunions. Sigui com sigui, espera que concreti la seva proposta per a Catalunya, la qual es pot començar a detallar en la reunió que ha avançat que els vicepresidents català i espanyola, Pere Aragonès i Carmen Calvo, faran dijous vinent. Per ara, aplaudeix que s'obri la porta a retirar els recursos a les lleis socials i a derogar la llei mordassa.En tot cas, el president català ha afirmat que, en la reunió, va començar "un reconeixement mutu tant institucional com de projecte" que implica un inici de diàleg, però encara no de negociacions. L'acord principal va ser, segons el president català, que s'ha d'afrontar un "conflicte polític que requereix una solució política". Tot i això, "en els conflictes de fons, el dret a l'autodeterminació i els presos polítics", ha constat que es troben "en posicions molt allunyades".En tot cas, ha matisat que "no hi ha res a negociar sobre els presos polítics, haurien d'estar en llibertat, amb les seves famílies, i exercint la vida política" i ha exposat que, tot i no entrar en detalls, va convidar Sánchez a veure "en els propers dies quines accions pot fer el govern espanyol". El president espanyol va diferenciar la via judicial que la política, però Torra va indicar que esperava canvis d'actitud des de diferents institucions per desjudicialitzar la política.Sigui com sigui, ha insistit que no va demanar res en concret al govern espanyol sobre aquesta qüestió en relació a la qual no vol negociar, més enllà d'exigir la llibertat dels presos. Així, confia que l'executiu central "prendrà les mesures necessàries per avançar cap a una resposta política", sense entrar a tractar cadascuna d'aquestes.De fet, el president català ha explicat que va plantejar que probablement els jutges internacionals de quatre països denegarien totes les extradicions sol·licitades pel Suprem, senyal que es tracta d'un procés polític. "La justícia espanyola té un problema de credibilitat", va insistir, un fet davant el qual el president espanyol no hauria volgut entrar, centrant-se en les mesures de caràcter estrictament polític. Igualment, ha admès que porta molt malament gestionar l'empresonament dels presos polític, tot i que no se sent carceller, i ha reconegut que, després de la cimera, va trucar Carles Puigdemont per comentar-la.Pel que fa a la no invitació de Felip Vi als actes d'aniversari dels atemptats del 17 d'agost, Torra ha diferenciat entre el tracte respecte el rei que amb els dirigents polítics espanyols Sánchez, ja que "el president del govern espanyol és un càrrec electe i el rei no, més enllà del poc suport que té", segons les enquestes. Així mateix, confia que no hi hagi un problema amb l'ajuntament de Barcelona per aquest motiu, ja que, segons ha recordat, entén que els comuns són republicans.Igualment, Torra i Sánchez no van afrontar retrets del passat, com els insults del president espanyol al nou president català, titllant-lo de Le Pen , o l'aval del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, a l'ambaixador dels EUA, Pedro Morenés , ni els polèmics textos del mateix Torra que l'unionisme tant ha criticat. "La ratafia fa aquest tipus de miracles", ha fet broma, tot i que ha concretat que no van obrir l'ampolla que va portar a la Moncloa.Finalment, Torra ha apostat per una Diada multitudinària que sigui l'avantsala de la "celebració d'un 1-O reivindicatiu i potent" i, en aquest sentit, ha subratllat que "la clau està sempre en la ciutadania". "Per als moments que venen caldrà reorganització, la clau és al carrer. La nostra sort dependrà de la mobilització", ha insistit.

