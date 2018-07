​Torrent es reuneix al Quebec amb el president de l'Assemblea Nacional de la regió

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha reunit aquest dilluns al Quebec amb el president de l'Assemblea Nacional de la regió i de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), Jacques Chagnon, a qui ha convidat a visitar el Parlament per "reprendre les relacions bilaterals dels dos països".Torrent ha assegurat que la reunió ha servit per parlar de la situació de Catalunya i Quebec i la necessitat de la negociació política, "que és una realitat que Quebec ha viscut en relació al Govern federal del Canadà, amb una aposta política perfectament exportable a Catalunya", ha informat el Govern en un comunicat.El president del Parlament ha lamentat que la resposta del govern espanyol "no té gens a veure" amb la de l'executiu del Canadà, mentre Chagnon ha recordat que Quebec ha celebrat ja dos referèndums sobre la independència de la zona, un tema que allà s'ha debatut obertament, ha dit.La reunió s'ha celebrat al marc de l'assemblea plenària de l'APF, en la qual Torrent ha participat com a representant del Parlament.Torrent intervindrà aquest dimarts a l'assemblea abordant les bones pràctiques dels parlaments en l'era digital, davant representants d'una cinquantena de parlaments, la majoria d'ells estatals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)