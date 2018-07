​La Guàrdia Civil presumeix de «cos» i la xarxa s'ho pren amb bon humor

Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas solo consigue malquistarse con todos



Cartilla del Guardia Civil, 1845



Tu protección, nuestra razón de ser pic.twitter.com/7tXrsc2W5v — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 8 de juliol de 2018

@guardiacivil tengo a mi mujer que quiere cojer el coche y ponerse en carretera a mas de 140 para ver si se topa con este guardia, porfavor ¿podeis informarme por donde patrulla para decirselo? mas que nada para que me deje dormir tranquilo hoy — Jose Soler Gil 💯 (@JoseSolerGil) 8 de juliol de 2018

Olé y olé!!! Madre mía con el cuerpo de la Guardia Civil!!!😊😊😍😍 — Mónica 🇪🇸 (@galo_alamo) 8 de juliol de 2018

es que la cosificación de tíos buenorros la llevo fatal. Con los guardias civiles que hay del montón, que son los que nos atienden, y nos ponen un cañón que probablemente no nos toque jamás. ¿Dónde hay que delinquir? pic.twitter.com/RvtnpLM7P1 — Mamadrastra (@Mamadrastras) 8 de juliol de 2018

Lo más vergonzoso de esta situación es que la norma pretende prohibir el tatu por razones de imagen, al tiempo que se utiliza un compañero con tatu para dar imagen.🤔#AsiNo — Rogelio González (@WeissCabosAUGC) 9 de juliol de 2018

A ver, @guardiacivil: 1. este cañón no os representa. Yo no veo guardias civiles así por ahí. 2. Ya está bien de presionar a la benemérita con patrones que no corresponden al hombre real. La Guardia Civil es algo más que un cuerpo bonito. Hombre ya. — Mamadrastra (@Mamadrastras) 8 de juliol de 2018

Esta bueno pa' que negarlo... — INVISIBLE (@soyruiz96) 8 de juliol de 2018

Me iba a poner a estudiar un rato más pero mejor me pongo a planificar cómo hacer que me pare este Guardia Civil. Mae miaaaa¡¡¡

!VIVA LA GUARDIA CIVIL¡ — Nena García Paine (@mercedesgpaine) 8 de juliol de 2018

La Guàrdia Civil ho ha tornat a fer. La benemérita ha publicat una foto a Twitter lloant les qualitats del cos armat, i ho ha fet amb un agent molt atractiu, que sembla més un model que no pas un policia. El moment tampoc és trivial: just després de les festes de l’orgull gai a Madrid.La Guàrdia Civil ho ha acompanyat amb el següent text: “Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas solo consigue malquistarse con todos”.El tuit de la Guàrdia Civil ha tingut un gran ressò a les xarxes, on els usuaris hi han posat cullerada, sempre amb bon humor. Alguns han criticat que es veiés a la fotografia un tatuatge, un fet que està prohibit a la Guàrdia Civil.

