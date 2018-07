​VÍDEOS Així és l'extraordinari operatiu per rescatar els nens de Tailàndia

Els equips de rescat de Tailàndia han aconseguit treure aquest dilluns quatre nens més de la cova en la que un grup de 12 menors i el seu entrenador de futbol van quedar atrapats fa dues setmanes. Amb aquests, ja són vuit nens que han estat rescatats i traslladats a l’hospital, on es recuperen favorablement, després d’un operatiu molt complicat.“Avui hem ajudat a quatre nens més”, ha destacat Narongsak Osottanakorn, responsable del rescat, que porten a terme bussejadors professionals, que han ajudat els menors a sortir de la cova a través d’enrevessats canals d’aigua, utilitzant bombones d’oxigen. El divendres, un dels bussejadors va morir en l'operatiu.Les cinc persones que continuen a la cova estan en bon estat de salut. Aquest dimecres es reprendran les tasques de l’operatiu.El dramàtic i perillós rescat es va iniciar el diumenge, quan es van treure els quatre primers nens en un estat de salut “perfecte”, segons les autoritats tailandeses. L'operatiu es va haver d'accelerar a causa de la imminent arribada de les pluges, que encara el podrien dificultar més.El que va començar el 23 de juny com una excursió a la cova de Tham Luang de l’equip de futbol Senglars Salvatges amb motiu de la celebració de l’aniversari d’un dels nens s’ha convertit en una de les missions de rescat més difícils que s’han portat a terme al país. Els nens van quedar atrapats a la cova després de refugiar-se de la pluja, sense saber que el nivell de l’aigua podria pujar i dejar-los atrapats.El rescat ha esdevingut un fenomen mediàtic mundial i mitjans de comunicació d’arreu del planeta s’han desplaçat a la zona. Us deixem amb alguns vídeos que expliquen amb imatges com s’està portant a terme aquest complex i extraordinari operatiu.

