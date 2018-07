El Barça fitxa Arthur per 31 milions d'euros

El primer fitxatge d'estiu del Futbol Club Barcelona ja és oficial. Arthur, procedent del Gremio de Porto Alegre, ha firmat contracte amb el Barça per quatre anys. El cost del traspàs és de 31 milions d'euros més 9 més en variables.La clàusula de rescissió és de 400 milions. Amb aquesta confirmació, el club no haurà d'esperar el gener de 2019 perquè arribi el brasiler, notícia que havia agafat força pel fet de pagar més diners per ell. El centrecampista de 21 anys, ha estat vanagloriat fins i tot per Xavi.Viatjarà demà a Barcelona i passarà les proves mèdiques dimecres. La intenció del club és presentar-lo dijous davant els aficionats i que divendres ja estigui a disposició d'Ernesto Valverde.

