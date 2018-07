Girona es compromet a remunicipalitzar l'aigua el 2020

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha compromès a municipalitzar el servei d'aigües a partir del 2020, quan caduqui l'actual concessió. Així ho ha afirmat en el ple municipal celebrat avui dilluns. "Volem una gestió pública al 100%", ha anunciat.En una clara referència al cas Agissa, Madrenas ha subratllat que la gestió de l'aigua "s'ha d'apartar de les dinàmiques que fan pensar en altres beneficis més enllà del servei públic" i ha apostat clarament per la gestió directa, tancant la porta a "qualsevol nova concessió privada o semiprivada".L'anunci, però, no ha estat exempt de polèmica. La CUP li ha recordat a l'alcaldessa que van ser ells els qui se la van "jugar" interposant la denúncia que ha destapat possibles irregularitats en el si de Girona SA. D'altra banda, el PPC li ha retret haver entrat ja "en campanya electoral".La majoria de l'oposició ha reclamat a l'equip de govern que, més enllà dels anuncis, faci passos ferms cap a la municipalització de l'aigua (entre d'altres, programant què cal fer a partir d'ara).L'alcaldessa Madrenas no ha amagat que el cas Agissa ha estat un aspecte clau a l'hora de prendre la decisió. De fet, ha recordat que, d'ençà del 1976, d'una manera o altra, la gestió de l'aigua a la ciutat ha estat en mans de Girona SA. I ha admès que, a partir de l'octubre, s'ha fet un pas endavant cap a la municipalització. Precisament, perquè el jutjat que investiga les suposades irregularitats va atorgar la gestió de l'aigua als tres ajuntaments mentre no es resol el cas.