Dialogar és viure en la contradicció

A la Fira també cares noves. I si la política sembla que obre una nova etapa el canvi de cares pot ser total entre els agents empresarials. Ha canviat el delegat al Consorci de la Zona Franca i ho faran els presidents de Foment del Treball i la Cambra. Les eleccions en aquests dos últims casos es preveuen renyides. Tampoc estan gens clares les coses a la Fira de Barcelona, on les administracions, ara ja amb la Generalitat en plenitud de les competències, no es posen d'acord. Els noms de Kim Faura, Helena Guardans i Pedro Fontana són damunt la taula. Pep Martí detalla els equilibris en aquesta informació.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital

Ja fa gairebé 30 anys de l'enginyosa campanya per fomentar l'ús del preservatiu Posa-te'l, posa-l'hi, però aquesta efectiva acció per fer front a la majoria de riscos que comporta el sexe no és encara hegemònica entre la gent jove, ja que la meitat ha tingut relacions sense condó i una quarta part ho fa sovint. Si els dos implicats tenen clar que cal prevenir, no hi ha problema, i si els dos ho rebutgen, el risc és assumit i compartit, però una investigació de la Universitat de Girona ha estudiat què passa si un ho demana i l'altra s'hi nega. Quins arguments s'usen per convèncer de la necessitat de posar-se el preservatiu? I què ocorre si, malgrat tot, no es convenç la parella sexual? Se sol primar el plaer o la seguretat? Ho explicaen aquest article a El País., que a més de seu de la presidència és la residència oficial dels presidents espanyols. La casa no té grans luxes però és còmoda per a ells i, sobretot, per als responsables de la seva seguretat, que poden dormir més tranquils. Torra va visitar els jardins per on Sánchez fa esport i ahir mateix es van poder veure també les seves filles petites (Carlota i Ainhoa) i la gossa de la família, que es diu Turca. La reunió va acabar tard i quan Torra marxava les nenes anaven cap a la piscina del recinte, alienes a la tensió política.Tal dia com avui de l'any 2010 se celebra a Barcelona una, dos lemes plenament vigents i que encara es reivindiquen sense sort davant l'Estat tal com vam veure ahir. Va aplegar 1,5 milions de persones. La marxa va ser convocada per Òmnium amb suport del Govern de José Montilla, que tenia com a socis ERC i ICV-EUiA, i CiU per rebutjar la sentència que el TC retallant l'Estatut de finals de juny. Després de llargues discussions es va acordar que els presidents de la Generalitat i el Parlament l'encapçalessin només amb una senyera. Va tenir un marcat to independentista i va servir per constatar l'esgotament total del marc autonòmic. Aquí podeu recuperar-ne un vídeo El 10 de juliol de 1917, avui fa 101 anys, va nàixer a Barcelona l'humorista i actor, que va morir a la mateixa ciutat 82 anys després. Els seus monòlegs amb una ironia amable però incisiva van esdevenir una caricatura del català urbà mitjà que va fer riure diverses generacions. Les seves aparicions televisives a sèries com ara Doctor Caparrós , al circuit català de TVE, són mítiques. Amb l'aigua al coll , a TV3, va ser un dels seus darrers treballs. Aquí podeu recuperar alguns dels seus monòlegs

