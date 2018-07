El conseller de Treball fa el traspàs de carteres amb Dolors Bassa a la presó del Puig de les Basses

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha visitat aquesta tarda l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la presó del Puig de les Basses a Figueres. La trobada ha servit per fer el traspàs de carteres de la conselleria que no es va poder realitzar quan es trobaven al centre penitenciari d'Alcalá Meco, a Madrid.Homrani ha qualificat la situació en la qual han hagut de fer el traspàs "d'anomalia" i ha assegurat que l'única manera de resoldre-ho és que els "presos polítics" estiguin en llibertat. El conseller ha explicat que tant Bassa com Forcadell estan "fortes" i "serenes" però que "no estan a casa". Durant la trobada, han abordat els reptes del Departament per aquesta legislatura i que se centraran, ha dit el conseller, en la "línia que sempre ha defensat Bassa, que considera que la millor política social és el treball digne". El Homrani ha explicat que Bassa també s'ha interessat pel desplegament de la Renda Garantida i per les lleis socials que el govern espanyol ha impugnat.El conseller ha arribat al centre penitenciari de Figueres pels volts de les cinc de la tarda i durant més d'una hora ha visitat l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera del seu Departament, Dolors Bassa. La trobada ha servit per intercanviar impressions però, sobretot, per fer el traspàs de carteres que "no es va poder realitzar en el seu moment" a la presó d'Alcalá Meco.El Homrani ha explicat que les ha vist "fortes i serenes" però que "no estan a casa". "Les volem en llibertat, que és on han de ser", ha insistit. El conseller ha qualificat "d'anomalia" la situació i ha assegurat que l'única manera de resoldre-ho és que els "presos polítics" surtin al carrer. "És un traspàs absolutament estrany i demostra una situació que no podem normalitzar", ha remarcat.Sobre el traspàs de carteres, El Homrani ha detallat que han abordat amb Bassa els reptes que té el Departament aquesta legislatura i ha dit que aniran en la línia del que "sempre ha defensat" l'exconsellera: "la millor política social és el treball digne".El titular de Treball, Afers Socials i Famílies també ha explicat que Bassa s'ha interessat pel desplegament de la Renda Garantida i per saber com estan les lleis socials que ha impugnat el govern espanyol.El Homrani ja va venir a Figueres dimecres passat, poc després que Bassa i Forcadell fossin traslladades per la Guàrdia Civil des de la presó d'Alcalá Meco fins al centre penitenciari del Puig de les Basses. En aquesta ocasió, però, no va visitar-les sinó que hi va acudir per participar a la concentració de suport que es va fer a les portes de la presó i que va aplegar més de 500 persones.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)