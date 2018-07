Els socis de l'ANC decidiran entre els dies 22 i 25 si avalen les primàries independentistes

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) donarà veu als socis del 22 al 25 de juliol perquè ratifiqui o tombi el posicionament que el secretariat nacional va prendre l'1 de juliol a l'entorn de les primàries republicanes a les municipals del 2019. En concret, es va aprovar organitzar primàries obertes a les principals ciutats del país per construir llistes unitàries.De l'11 al 21 de juliol, els secretaris nacionals visitaran el territori per explicar el projecte. El mateix dia 11 s'enviarà a tots els socis un argumentari que té com a objectiu facilitar la consulta, segons s'indica des de l'ANC.La proposta del secretariat nacional té com a objectiu aconseguir el màxim d'alcaldies independentistes i garantir la unitat d'acció per fer efectiva la República catalana. Aquestes primàries hauran de conformar llistes republicanes unitàries als municipis de més de 25.000 habitants i garantir l'elecció d'una alcaldia independentista.En els municipis de menys de 25.000 habitants, on són més freqüents les agrupacions d'electors o els partits d'àmbit estrictament local, les assemblees territorials hauran de valorar, d'acord amb el secretariat nacional, si és "aconsellable" impulsar un procés de primàries o establir compromisos amb els actors locals, per seguir garantint l'alcaldia independentista.També se subratlla que, en els municipis de més de 25.000 habitants on l'alcaldia independentista "estigui garantida", es procedirà de la mateixa manera. Les assemblees territorials seran "determinants" en aquesta decisió. En tot cas, tant ERC com la CUP ja s'han desmarcat d'aquesta iniciativa.

