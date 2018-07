​El Govern preveu la «progressiva» posada en marxa del tram central de l'L9 a partir del 2022

"Traspàs complet" de Rodalies El Govern plantejarà el "traspàs complet" de Rodalies en la comissió bilateral d'infraestructures, després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, hagin reactivat aquest dilluns aquest tipus de comissions. A la comissió parlamentària, el conseller Damià Calvet ha reclamat a l'Estat que "compleixi els compromisos fixats al traspàs", que es va produir l'any 2010, i ha criticat que aquest fos "incomplet" i que no se'l dotés d'un finançament adequat.



Calvet ha assegurat que Rodalies ha de ser "un dels punts" que s'abordin durant la comissió bilateral perquè els "incompliments" de l'Estat són "flagrants". "Creiem que per millorar Rodalies l'única mesura efectiva és assolir les plenes competències sobre les infraestructures ferroviàries", ha afirmat el conseller de Territori.



El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, preveu que el tram central de la línia 9 del metro de Barcelona es posi en marxa d'una manera "progressiva" a partir del 2022 i ha xifrat en 1.127 milions d'euros el cost de les obres pendents. En una comissió parlamentària per presentar les línies d'actuació del departament, el conseller de Territori ha dit que el departament treballa en una programació d'actuacions del 2019 al 2015 i que la posada en marxa d'aquest servei és "un dels principals reptes".En la seva compareixença, Calvet ha tornat a defensar la implementació del sistema de la vinyeta en substitució dels actuals peatges. Segons ha explicat, aquest sistema permetria destinar 300 milions l'any a la millora del transport públic, 250 milions en un pla d'inversions per resoldre "colls d'ampolla" a la xarxa viària i 120 milions en ajudar a l'ambientalització de flotes, tant de turismes com de mercaderies.Calvet ha explicat que per pagar el cost de les obres pendents de la línia 9 demanarà un crèdit de 740 milions al Banc Europeu d'Inversions a retornar en 30 anys amb els tipus d'interès que determini l'entitat. Sobre el crèdit, Calvet ha apuntat que ja té la "conformitat tècnica del banc". En aquest sentit, el conseller de Territori ha reclamat a l'Estat que "autoritzi el crèdit" i que el departament farà "tot el possible" perquè "s'executi".Sobre el sistema de la vinyeta, Calvet ha dit que el Govern vol "superar el no-sistema" actual. Ha precisat que el departament proposa un pagament d'una tarifa plana "per temps i no per quilòmetres". Amb tot, Calvet ha anunciat que proposarà la creació "immediata" del grup de treball de peatges, que es va dissoldre amb la passada legislatura. Amb l'objectiu de definir el sistema, el conseller de Territori ha dit que s'ha de fer definir "com ha de ser la tarifa des del màxim consens".Calvet també ha acusat el ministeri de Foment de "no saber com afrontar" la finalització de les concessions de peatges. El conseller de Territori ha subratllat que el sistema proposat pel departament "comporta beneficis econòmics, socials i mediambientals" i ha demanat al ministeri que sigui "valent" i busqui la "innovació" i la "sostenibilitat".En la seva compareixença, Calvet també s'ha referit al projecte de la T-Mobilitat, un sistema que el conseller de Territori ha recordat que pretén que es pugui "viatjar per Catalunya amb una sola targeta o amb el mòbil i que aplica una tarifa única i un sistema quilomètric que substitueix les actuals corones tarifàries".El conseller de Territori ha assegurat que actualment està "en fase d'implementació" i que el seu desplegament a l'àrea metropolitana de Barcelona està previst pel 2019 i un any després a la resta de Catalunya. Calvet ha dit que el "repte" del departament és la "integració tarifària" i ha destacat que el projecte de la T-Mobilitat és "beneficiar a qui més utilitza el transport públic". A més, el conseller de Territori ha assegurat que aquest sistema representa una "revolució del transport públic" i ha negat que s'hagi produït cap retard, malgrat que ha recordat que es va posar en marxa el 2012.

