Rosell, imputat per defraudar 229.000 euros a Hisenda l'any 2012

Sandro Rosell torna a estar imputat per un jutjat de Barcelona en un nou cas de corrupció. Segons ha informat El Periódico , l'expresident del FC Barcelona hauria defraudat a Hisenda la quantitat de 229.569 euros en impostos l'any 2012. Haurà de presentar-se davant el jutge a declarar el 17 de setembre.És la segona causa oberta de Rosell, després que la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, el mantingui en presó preventiva després de la imputació a l'expresident dels delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, entre d'altres.Segons informa en exclusiva el diari, que ha tingut accés a la querella de la Fiscalia, assenyala que Rosell va fer ús d'una societat anomenada TOC. SLU, constituïda el 3 de novembre de 2009 i de la qual ell era administrador únic, per obtenir rendes en què no va declarar l'IRPF.

