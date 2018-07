Unes 80 entitats del Raval reclamen a Colau, el Govern i l'Estat unitat contra els narcopisos

Una vuitantena d'entitats del barri del Raval han signat un manifest conjunt per exigir una solució al fenomen de la venta i consum de droga a la zona, i sobretot a la proliferació dels denominats narcopisos. El col·lectiu alerta que en els darrers mesos el conflicte ha anat en augment i ha generat sensació "d'inseguretat" entre els veïns. "Malgrat les accions que s'han emprès, hi ha un alt risc d'enquistament o cronificació d'aquesta problemàtica, si no s'actua de manera immediata, coordinada i persistent", apunta el text.Per aquest motiu, les entitats exigeixen a l'Ajuntament, al Govern i a l'Estat "que es coordinin per desenvolupar una actuació efectiva i mobilitzin tots els recursos necessaris per prevenir i eradicar aquesta situació". Alhora reclamen als partits que promoguin polítiques efectives i canvis normatius, que s'incrementin els recursos per atendre les persones consumidores i que els pisos i locals buits de la zona es destinin a lloguer social.Les entitats també adverteixen que en els darrers mesos la situació s'ha tensat "a causa de l'existència d'organitzacions criminals internacionals que trafiquen amb estupefaents, l'impacte del turisme atret pel seu consum, la situació geogràfica del barri, la gran quantitat d'habitatges buits i una manca de normativa adequada per fer front a aquest fenomen".En aquets sentit indiquen que els pisos buits que generalment s'utilitzen per al tràfic i el consum, coneguts com a narcopisos, "han generat percepció d'inseguretat, malestar i problemes de convivència amb els veïns i veïnes del barri". Així mateix, indiquen que els efectes del tràfic i consum de droga al carrer "s'estenen als espais comuns dels habitatges com l'escala i el portal, empitjorant el problema i els seus efectes".

