Inventen unes entrades que no es podran falsificar ni revendre

El problema de la revenda d'entrades podria arribar a la seva fi. Segons explica RAC1, una empresa espanyola hauria dissenyat un model d'entrades que no permetrien cap falsificació ni revenda.Es basen en combinar diverses tecnologies, en concret, un codi QR (com el del Whatsapp Web) que es va renovant cada 20 segons i el blockchain, que es tracta d'una cadena de bloquejos a qualsevol falsificació. A més, estaran vinculades al telèfon mòbil, a més de ser exclusiu d'un únic dispositiu.Aquest nou format d'entrades permetrà als promotors, tant de concerts, cinemes, esdeveniments, etc generar les seves pròpies entrades sense intermediaris que podrien permetre (o ser més permissius) amb la revenda.

