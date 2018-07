El significat de la ratafia que Torra ha regalat a Sánchez

Aquest matí s'ha celebrat la trobada entre els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez, on s'ha produït un fet simbòlic i curiós: el president de la Generalitat ha regalat al president espanyol una ampolla de ratafia i, un llibre de mapes del territori i un llibre sobre la Vall d'Aran.Aquesta ratafia, en concret, amaga un significat. Segons ha explicat RAC1 , la marca escollida per Torra és la ratafia Corriols, una beguda que va néixer per protestar contra la línia de Molta Alta Tensió (MAT) i elaborada amb herbes del territori, en concret, amb 50 herbes remeieres.Que Torra hagi escollit la ratafia no és un fet casual. Segons explica l'Enciclopèdia Catalana, l'origen etimològic de la paraula prové del llatí, "rata fiat", que escenifica sellejar pactes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)