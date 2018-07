Pla Colau per una Ciutat Vella sense cotxes de pas

Estació de Drassanes Rambla per desconcentrar el turisme Els 1,5 milions de desplaçaments que es registren a Ciutat Vella es divideixen en tres terços. Un és de residents, un altre de ciutadans de Barcelona i l'àrea metropolitana i el darrer el fan visitants, turistes i excursionistes. De fet, els visitants de fora de la capital catalana i la seva àrea representen més moviments (34,6%) que els residents a Ciutat Vella (33,6%). És per això que també s'han previst mesures per descongestionar la part alta de la Rambla, i es parlarà amb la Generalitat perquè l'estació de Drassanes s'anomeni Drassanes Rambla per atreure els turistes cap allà.



Del total de desplaçaments que es registren a Ciutat Vella, el 41,4% es fan a peu, el 44,4% en transport públic, l'1,6% en bicicleta i el 12,6% en vehicle privat o per al transport de mercaderies. El districte central de la capital catalana concentra un 18,6% de tots els desplaçaments amb origen o destinació a Barcelona malgrat que només té el 4,3% de la superfície de la ciutat i hi viuen el 6,2% dels veïns.

El govern d'Ada Colau vol reordenar la mobilitat del districte central de Barcelona amb l'objectiu d'afavorir el vianant. Per tirar-ho endavant, ha elaborat un pla de mobilitat 2018-23 específic de Ciutat Vella, que implica expulsar bona part del trànsit de pas que travessa el districte però que no s'hi queda, i obligar-lo a circular pels carrers perifèrics. Els plans de Colau també impliquen prohibir el pas de bicicletes al Gòtic nord, entre el carrer Ferran i la plaça Catalunya, durant les hores del dia amb més massificació de vianants.Segons ha explicat aquest dilluns la regidora del districte, Gala Pin, es tracta de "posar el vianant al centre", i especialment els residents. El pla incorpora 170 actuacions, que suposaran un pressupost de 82,6 milions d'euros, i entre les mesures figura la futura pacificació de la Rambla i de la Via Laietana. Són escasses les que es preveuen implantar en aquest mandat, que s'esgota el maig del 2019, més enllà d'intentar garantir el compliment de la regulació dels vehicles de mobilitat personal, com els trixies o bicitaxis . Les més rellevants s'han planificat per executar-les a partir de llavors i fins al 2023, si bé algunes podrien no fer-se realitat fins al 2025.El nou pla dissenya una xarxa de carrers on es prima els vianants i una per a la bicicleta, però això ni significa que noves vies es facin només per a qui es mou a peu, però sí ampliar o millorar les voreres. Es pretén incrementar un 10% les zones destinades als vianants, arribant a les 30,35 hectàrees el 2023. En el cas de les bicis, es planteja vetar-ne la circulació de 12.30 h a les 20.00 h al Gòtic nord, perquè "avui en dia ja és bastant inviable" travessar aquest àmbit en bicicleta, ha ressaltat Pin. El 41,4% dels 1,5 milions dels desplaçaments amb origen o destinació Ciutat Vella es fan a peu, i l'1,6% en bici.El cotxe privat i la distribució urbana de mercaderies (DUM) representen només el 12,6% dels desplaçaments, però són dos dels principals àmbits on Colau posa el focus. En el cas del cotxe, vol reduir el nombre dels vehicles que entren al districte, i fer que passin dels 137.000 diaris d'ara a 95.000 en el 2023, o sigui un 30% menys. El trànsit de pas que és el que està en el punt de mira, i el govern municipal vol que passi de representar el 50% de tota la circulació viària al 30%, restringir-lo en bona part del dia, excepte en l'horari matinal de càrrega i descàrrega.Ho pretén aconseguir amb una mesura que s'inspira en la que ja funciona a la Rambla en sentit ascendent, és a dir, per al trànsit que hi entra per Colom i circula en direcció a la plaça de Catalunya. Allà només poden circular els veïns, cotxes que acudeixen a algun dels tres aparcaments subterranis que hi ha en aquest tram, i vehicles amb permisos especials, ha detallat Pin, a més de qui va a un hotel, el bus urbà i el taxi. Tothom que no estigui inclòs en algun d'aquests grups s'exposa a una multa.La regulació s'aplica en franges horàries de matí i de tarda en el cas dels laborables de dilluns a dissabte, i de 9.00 h a 21.00 h els diumenges i festius. El control es fa a través de càmeres que llegeixen la matrícula, i aquest mateix sistema és el que es podria acabar estenent a tot el districte, on el control es podria executar també amb pilones o alguna altra innovació tecnològica. Els cotxes de pas només podran circular per les vies perifèriques: el passeig Colom, Paral·lel, les rondes de Sant Pau i Sant Antoni, Pelai, Fontanella, Trafalgar, i els passeigs Lluís Companys i Picasso.Per posar un exemple pràctic, el cotxe que ara baixa des de Pau Claris per la Via Laietana només per anar a buscar la Ronda Litoral, haurà de buscar-se un camí alternatiu, com ara el passeig Companys i el de Picasso. La voluntat de restar espai al vehicle privat també afectarà l'aparcament, tant de cotxes com motos. S'eliminaran les poques zones blaves de turismes que queden en àmbits com la Barceloneta per convertir-les en places de càrrega o aparcaments de residents (àrea verda).A més, es fomentarà que les motos deixin d'aparcar a la i progressivament passin a fer-ho també en pàrquings subterranis, on es preveu que els residents tinguin preus més barats. El govern municipal calcula que traspassarà un 20% de les places de motos a la calçada cap a aparcaments, de manera que a l'asfalt en quedaran unes 2.460, quan ara n'hi ha més de 3.000. Això es compensarà amb la creació de 1.500 places fora de calçada.Colau vol facilitar també la càrrega i descàrrega, i acabar amb les operacions irregulars, que representen el 40% del total. Un dels aspectes que es tocaran són els horaris. Ara a Ciutat Vella s'ha de fer de 8.00 h a 11.00 h, cosa que genera "molts desajustos" perquè coincideix amb l'horari d'entrada a l'escola i a la feina, ha relatat Pin. Així que l'horari passarà a ser de 9.30 h a 12.30 h, un cop els infants han arribat a col·legi, si bé amb excepcions, com la del producte fresc, que es preveu entre les 7.30 h i les 9.30 h. El pla també es planteja reduir un 25% les víctimes d'accidents, un 50% el nombre d'atropellaments i un 30% els accidents amb bicicleta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)