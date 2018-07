Preocupació a la zona del Parc Francolí de Tarragona: una vintena de robatoris en mig any

Els veïns del Parc Francolí veuen amb preocupació com els robatoris creixent i no es pren cap tipus de mesura. La presidenta de l'associació de veïns del barri, Roser Barrio, ha explicat aque en poc més de mig any hi ha hagut almenys 20 robatoris en habitatges i establiments de la zona. Aquests incidents són dels que en tenen coneixement des de l'entitat veïnal però no descarten que se n'hagi produït més. L'últim va tenir lloc aquest dissabte, a la nit, quan van entrar en un pis del carrer Jaume Vidal i Alcover, el carrer més desemparat segons la presidenta. Barrio apunta que els lladres entren buscant joies, i altres objectes que puguin vendre amb facilitat, i també diners.La líder veïnal ha afirmat que ja han entrat la petició, per escrit, d'una reunió amb la conselleria de seguretat ciutadana per tal d'abordar el tema de la seguretat al barri. Barrio lamenta que en una zona on hi ha la comissaria de la Guàrdia Urbana i la comandància de la Guàrdia Civil, els lladres actuïn sense cap mena de por. Considera que la presència policial és gairebé inexistent i reclama que es facin més patrullatges. Denuncia, alhora, que les patrulles no arriben fins al final del barri, fins al carrer Jaume Vidal i Alcover, ja que giren a la rotonda de la plaça de Francisco de Querol, al costat de l'Escola Tarragona i de l'accés a Urgències de l'Hospital Joan XXIII.Roser Barrio està convençuda que s'hauria de recuperar la policia de barri. "Això fa falta, algú de confiança i de proximitat a qui poder explicar de primera mà el que passa al barri", assegura. Aquesta mesura i més patrullatge, serviria per dissuadir els lladres. Una altra de les reclamacions que ajudaria és millor l'enllumenat del Parc Francolí, "hi ha molts racons i moltes zones fosques", afegeix.Per altra banda, segons ha explicat a aquest diari, la presidenta també ha demanat als Mossos d'Esquadra que ofereixin una xerrada informativa als veïns per aconsellar-los cm poder evitar robatoris i què fer en cas de patir-ne algun.

