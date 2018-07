Pilar Rahola esclata contra Inés Arrimadas: «És una extremista intolerant»

Aquesta dona no és una hiperventilada de l´espanyolisme.

Directament és una extremista intolerant que només concep la força com a raó.https://t.co/LhGYMHdSKH — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 9 de juliol de 2018

La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, no s'ha mostrat gens satisfeta amb la reunió entre el president, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, i ha etzibat que Sánchez "no s'ha reunit amb Catalunya, sinó amb el representant del separatisme, que ha arribat com el cobrador del llaç per cobrar-li la hipoteca, perquè d'ells depèn que segueixi atrinxerat a Moncloa".Pilar Rahola ha sortit al pas d'aquestes afirmacions i ha titllat Arrimadas d'"extremista intolerant". "Aquesta dona no és una hiperventilada de l'espayolisme. Directament es una extremista intolerant que només concep la força com a raó", ha afirmat l'escriptora i periodista a través de Twitter.Arrimadas ha dit també que el president català ha arribat "altiu" perquè "sap que pot fer totes les barbaritats que vulgui" i Sánchez el rebrà "com si no hagués passat res", malgrat que la setmana passada l'independentisme va ratificar en una moció en el Parlament "el seu cop a la democràcia i la seva declaració d'independència".

