Un home armat amb un ganivet atraca un supermercat a Tarragona

Un home ha atracat un supermercat Coviran amb un ganivet a Tarragona aquest dilluns. Cap a un quart de dues del migdia, els Mossos d'Esquadra han estat alertats per la Guàrdia Urbana que un home havia accedit a l'establiment, ubicat al carrer de l'Arquebisbe Josep Pont i Gol de Tarragona i a uns 300 metres de la comissaria de la policia tarragonina, armat amb una arma blanca i s'ha emportat entre 100 i 200 euros que hi havia a la caixa registradora. L'home ha amenaçat la caixera.Després de rebre l'alerta, Mossos i Guàrdia Urbana han muntat un dispositiu per intentar localitzar l'atracador però sense èxit. Cap de les patrulles ha pogut veure'l. Caldrà analitzar les càmeres de seguretat per poder identificar-lo. La investigació continua oberta i de moment no hi ha cap detenció, segons fonts dels Mossos d'Esquadra.Aquest robatori arriba després que, tal com ha informat aquest dilluns aquest mitjà, els veïns de Parc Francolí hagin denunciat que en mig any ja hi ha hagut almenys 20 robatoris en aquesta zona.

