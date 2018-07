La CUP acusa Torra de voler «tancar per dalt el que la gent va obrir per baix l'1-O»

La CUP no està gens satisfeta amb la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez i manté recels respecte les intencions del president català, a qui acusa de voler "tancar per dalt el que la gent va obrir per baix l'1-O". El diputat anticapitalista Vidal Aragonésha insistit, hores després de la trobada d'aquest dimarts, que la voluntat de Torra no era la de "respectar el que el poble de Catalunya va fer" l'1-O i ha assegurat que forma part de la línia de desescalada del conflicte polític que la CUP demana mantenir de forma democràtica i pacífica amb l'Estat.



La CUP adverteix que el dret a l'autodeterminació és col·lectiu i que la renúncia o no a aquest dret no li correspon a cap partit ni a cap govern: "Està molt bé que plantegi la no renúncia, però no els correspon a ells fer aquest exercici de renúncia. No som al 2010. El 2017 vam fer un referèndum".

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha celebrat que les "diferències de fons" entre Torra i Sánchez no hagin impedit la reunió, i ha alertat que partits com Cs i la CUP viuen de la crispació i volen rebentar el diàleg. "Feia massa temps que no es produïa un diàleg normalitzat i sincer", ha aplaudit, i ha advocat per celebrar la comissió bilateral tan aviat com sigui possible perquè hi ha molt temes a tractar: "És l'inici d'un diàleg dins de la normalitat institucional".A més, el líder socialista ha reclamat a Torra la creació d'un ampli consens amb els presidents de tots els grups i subgrups del Parlament per tractar els grans temes de país i així recuperar el diàleg que s'ha perdut, en referència a la moció aprovada dijous passat. En tot cas, també ha criticat l'"actitud de confrontació" del Govern amb el rei per no voler-lo convidar a actes institucionals com l'homenatge a les víctimes dels atemptats del passat 17 d'agost. "És un error. Va contra el sentiment d'una part molt significativa dels catalans", ha ressaltat.El líder dels comuns, Xavier Domènech, també ha destacat que la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, d'aquest dilluns és "el principi de l'inici d'una nova etapa", i ha insistit que cal que s'obri també un diàleg entre els partits catalans, tal com va aprovar el Parlament la setmana passada En roda de premsa, el president del grup de Catalunya en Comú-Podem ha celebrat que es recuperi la relació de bilateralitat entre la Generalitat i l'Estat, encara que ha assenyalat que és necessari que els partits catalans parlin per trobar "grans solucions de país". Sobre el fet que Sánchez rebutgi el dret a l'autodeterminació, ha defensat que Catalunya ha de decidir el seu futur però que, mentre es construeix la possibilitat que la població catalana pugui fer-ho, "Catalunya no pot deixar d'avançar".

Cs veu el "cobrador del llaç"



Per contra, la líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, ha etzibat que Sánchez "no s'ha reunit amb Catalunya, sinó amb el representant del separatisme, que ha arribat com el cobrador del llaç per cobrar-li la hipoteca, perquè d'ells depèn que segueixi atrinxerat a Moncloa". Arrimadas ha insistit que el president català ha arribat "altiu" perquè "sap que pot fer totes les barbaritats que vulgui" i Sánchez el rebrà "com si no hagués passat res", malgrat que la setmana passada l'independentisme va ratificar en una moció en el Parlament "el seu cop a la democràcia i la seva declaració d'independència".



En la seva opinió, la situació a Catalunya no està "normalitzada", perquè s'han reobert ambaixades catalanes a l'estranger on "es diu que Espanya és una dictadura", la representant de la Generalitat a Brussel·les és una "fugida de la justícia", Meritxell Serret, i s'ha "expulsat milions de catalans de les institucions amb símbols polítics". En qualsevol cas, ha advertit Torra que "el seu pla il·legal separatista" no s'enfronta simplement a un govern espnayol "afeblit, transitori i temporal", sinó que "té davant a més de mitja Catalunya i a tot un país democràtic de la Unió Europea que es diu Espanya".



El PP afirma que Sánchez paga factures



El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha assegurat que la reunió tan sols ha servit per "pagar les factures" de la investidura a l'independentisme i acusat Sánchez de "deixar orfes" els catalans no independentistes que "pateixen de manera injustificada el comportament irresponsable" dels governs de Puigdemont i Torra. Per aquest motiu, ha demanat al president espanyol que comparegui al Senat per donar explicacions per no haver sabut frenar "que un president autonòmic li digui la cara que el seu objectiu és la ruptura d'Espanya".



Segons Albiol, Sánchez hauria de ser contundent "en la defensa dels catalans que ens sentim espanyols" com ho va ser, ha dit, Mariano Rajoy, que no va fer "cap cessió" a l'independentisme. En aquest sentit, li ha retret que s'hagi compromès a retirar els recursos contra lleis autonòmics que "es van aprovar expressament per buscar la confrontació amb el govern d'Espanya" i que estigui d'acord en parlar de la possibilitat de "traspassar més competències".



El PDECat i ERC lamenten la inconcreció



La portaveu del PDECat, Maria Senserrich, valora com a "satisfactòria" Torra i Sánchez, però ha subratllat que "no dona resposta a la situació política catalana". Per a Senserrich, la reactivació de les comissions bilaterals, el compromís de Sánchez de retirar els recursos al Tribunal Constitucional (TC) a lleis de caràcter social que havia aprovat el Parlament i la proposta d'una nova reunió entre els dos presidents són "un primer pas, però no la solució". La portaveu del PDECat ha reclamat al govern espanyol que afronti la realitat catalana "políticament", "amb valentia" i "sense excuses de constitucions ni de lleis".



El líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, està "content i satisfet" amb que s'hagi produït la reunió, però ha criticat que el govern espanyol segueixi rebutjant el dret d'autodeterminació. Ha exposat que, d'una banda, celebra les "bones paraules i la bona predisposició" de l'executiu de Sánchez però, de l'altra, lamenta que no hi ha hagut grans novetats respecte a la possibilitat que els catalans votin en un referèndum. "Ens sembla especialment sorprenent sortir el 2018 a negar el dret d'autodeterminació que sí reconeixen democràcies avançades com el Canadà i el Regne Unit", ha conclòs el republicà.

L'advertiment dels CDR



Els Comitès de Defensa de la República, mitjançant el seu compte oficial de Twitter, han avisat que no renunciaran a la implementació de la república. Consideren que no es pot parlar de l'Estatut ni de pactes o canvis de rumb. Demanen la dimissió si no es tira endevant la via independentista de la República.

No som aquí per parlar d'estatut.



No hem arribat fins aquí per tirar la tovallola.



No acceptem pactes ni canvis de rumb.



Tireu endavant el que vàreu prometre en campanya electoral o dimitiu. #RepúblicaODimissió#NoAlPeixAlCove#NoAlProcessisme#CDRenXarxa — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 9 de juliol de 2018

