El Brexit tou de May provoca una greu esquerda en el govern britànic

El pla de sortida de la Unió Europa defensat per la primera ministra britànica, Theresa May, una variant de l'anomenat Brexit tou, ha esquerdat greument el govern conservador. Divendres passat, May va reunir els seu ministres a la residència de Chequers i va semblar que hi havia una entesa entre totes les faccions, dels més euroescèptics als més euròfils, pe`ro va ser un miratge. El pla, que inclou preservar una zona de lliure mercat pels productes agrícoles i industrials, ha estat rebut amb ira per l'ala més dretana i euroescèptica del partti i el govern. El primer a abandonar el vaixell de l'executiu ha estat David Davis, el ministre encarregat de negociar amb la UE, un polític de sempre alineat amb l'ala més thatcheriana dels conservadors. Es tracta d'una baixa rellevant, però potser superable si quedés circumscrita a ell. Poques hores després ha saltat una notícia que resulta molt preocupant per May: el fogós ministre d'Exteriors, Boris Johnson, ha anunciat també que deixa l'executiu.La sortida de Johnson, un dels ministres clau del govern, és un cop molt dur per la primera ministra. Etern aspirant a Downing Street (com també davis, al capdavall), ara May ha d'afrontar una veritable revolta interna. Alguns diputats conservadors ja amenacen amb una moció de censura al parlament, el que podria ser letal tenint en compte que el Partit Conservador fa curt d'escons i necessita el suport dels unionistes irlandesos per mantenir-se. Venen hores decisives pel govern britànic.

