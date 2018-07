Cruïlla 2018: tres dies de música... i molt més

El dia a dia del Cruïlla

Un festival "amable, sostenible i sense cues" El director Jordi Herreruela constatava en la presentació de la programació que el Cruïlla és "més que un festival i més que música" i reivindicava un certamen "amable" que no superi els 50.000 assistents diaris al Fòrum. Entre les novetats, que el festival es convertirà en el primer estatal en distribuir gots biodegradables, que s'adhereix a la campanya "No callem", promoguda per l'Ajuntament de Barcelona.



L'anàlisi de les principals conclusions d'edicions passades ha fet detectar els responsables del certamen que les principals cues es generaven en l'accés al recinte, de manera que en aquesta edició les polseres es podran recollir des d'una setmana abans, al centre de Barcelona. Per fer possible un espai "amable" amb el públic, el Fòrum estarà distribuït en forma "d'arxipèlag", combinant els diversos escenaris amb zones d'oci (restaurants i comerços).



L'escenari principal del festival tornarà a ser obra del director d'escena Lluís Danés. En aquesta ocasió, tindrà 100 metres quadrats més i buscarà ser la imatge d'una "catedral del mar" que donarà la benvinguda al certamen, segons ha explicat el mateix artista en la roda de premsa a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Concretament, serà un "pòrtic" presidit per dos cavallets de mar i un exèrcit de meduses fets amb paraigües que servirà de far.

Des del seu origen, quan encara es feia a Mataró, el Festival Cruïlla ha apostat per allò que indica el seu nom: creuament de camins, fusió, passió per extrems que semblen que no tenen res a veure, però que acaben tenint punts de contacte meravellosos. Aquest 2018 ens presenta, més que mai, molt més que música: entre el 12 i el 14 de juliol, el Fòrum viurà accions artístiques com la decoració dede l'escenari Estrella Damm o la interacció amb elper apropar l'òpera a nous públics.L'aposta és clara, i un dels grans trets d'identitat del certamen, que passa per ampliar l'oferta de concerts amb una aposta per la cultura popular, l'art, la gastronomia, la moda, la tecnologia i la responsabilitat social i mediambiental. Que es veu encara més reforçada amb la programació de "cultura pròpia" amb un espectacle amb "foc fred" de l'i un altre de la, amb la posada en marxa una àrea de "Gamers" i un joc de realitat augmentada que permetrà "caçar dracs de Gaudí".El primer dia de Cruïlla és una manera d'entrar en contacte amb el festival, amb les propostes de l'any i amb tota la descàrrega que vindran els dos dies següents. Només hi ha tres actuacions programades, totes a l'escenari principal, l'Estrella Damm. A les 19h, a les 21h, i a les 23:15h. Una proposta que ens fa viatjar de l'arrel blue-rocks dels 70 fins al cabaret obscur de l'ex-líder d'Héroes del silencio.Comença la teca. El divendres és una bona oportunitat per gaudir de propostes catalanes d'ampli reconeixement, com, del mestissatge de, passant per l'elegància ja mítica de, o arribant als tres grans caps de cartell:(hip hop),(una dosi energètica de rock polític) i(l'electrònica-pop que assegura ball non-stop).Darrer dia, i emocions fortes, amb caps de cartell tan llampants com. Una traca final digna del festival. Les propostes catalanes tenen també grans moments, que passaran per, la música d'arrel s'aturarà a l'Àfrica amb Fatoumata Diawara i també hi haurà espai per als rockers més estilistes amb l'actuació d'

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)