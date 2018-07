Brussel·les es desentén de la «prohibició» del groc a la final de la Copa del Rei

La Comissió Europea es desentén de la "prohibició" del groc a la Copa del Rei del passat abril de 2018. Segons ha afirmat la comissària europea de Justícia, Vera Jourová, Brussel·les no té competències per valorar-ho perquè considera que s'escapa del dret comunitari.En una pregunta dirigida a la Comissió el 24 d'abril passat, els eurodiputats Jordi Solé i Josep Maria-Terricabras (ERC), Ramon Tremosa (PDCat) i Ernest Urtasun (ICV) van demanar si la "prohibició" d'elements de color groc podia considerar-se una violació del dret a la llibertat d'expressió, "consagrat com un dret fonamental" tant en la Carta de Drets Fonamentals com en el Tractat de Lisboa.Jourová, però, es limita a respondre que a la Comissió Europea li manca "competència general" en relació amb els drets fonamentals i justifica que la Carta de Drets Fonamentals està dirigida als estats membres "únicament quan apliquin el dret de la UE".