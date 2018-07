Torra confia pactar amb Sánchez una solució pel dret a l'autodeterminació

"Em nego a pensar que no trobarem una solució per exercir pacíficament el dret a l’autodeterminació"

Una reunió "llarga, sincera i de treball". Així ha definit el president de la Generalitat, Quim Torra, la reunió que ha tingut aquest dilluns amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i que ha servit per recuperar la interlocució amb la Moncloa després de més dos anys d’incomunicació. El president català ha celebrat haver pogut "parlar de tot", també del dret a l’autodeterminació, malgrat que la Moncloa ja ha deixat clar que aquesta és una discrepància insalvable. "Li he dit al president Sánchez que no renunciem a cap de les fórmules per arribar a la independència", ha afirmat Torra, que ha afegit que confia a poder trobar a través d'una relació bilateral "una solució per exercir pacíficament" el dret a l'autodeterminació.Torra ha sortit d'una reunió de dues hores i 45 minuts amb el compromís del president Pedro Sánchez de reactivar la comissió bilateral, d'explorar la recuperació de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional i la celebració d'una reunió de treball a Barcelona . El no al dret a l'autodeterminació el donava ja per descomptat abans de la trobada, però s'ha negat a donar-lo per perdut. "M'ha agradat que m'hagi escoltat", ha dit el president català, que ha arribat a parlar de "canvi d'etapa". Ha recordat que si bé "feia anys que no es podia parlar de tot" avui ha pogut teixir un diàleg "franc i sincer" amb el cap de l'executiu espanyol, a qui ha demanat que es posi fi a l'ofensiva judicial contra l'independentisme.El president català ha admès que no hi ha acord en els dos temes "centrals": el referèndum com a solució al conflicte, que Torra ha recordat a Sánchez que té el "suport del 80%" dels catalans; i l'existència de presos polítics i exiliats, que ha precisat que en cap cas seran objecte de negociació. Per molt sonors que hagin estat els cops de porta rebuts fins ara al referèndum, el president de la Generalitat ha insistit que no es pot renunciar a un dret que pertany al poble de Catalunya. "Em nego a pensar que no trobarem una solució per exercir pacíficament el dret a l’autodeterminació", ha repetit durant tota la roda de premsa. Torra ha explicat que Sánchez ha defensat una Espanya plurinacional però que no li ha "concretat el projecte del PSOE per a Espanya".El president català en cap cas ha donat per impossible tancar un acord sobre aquesta qüestió partint de la premissa que, un cop els dos presidents parteixen del diagnòstic que s'ha de trobar una solució de tipus polític, hi ha camí per d'entesa per recórrer. Torra ha subratllat que hi ha hagut un "reconeixement mutu" dels projectes que representen des de les clares diferències i de la necessitat de trobar una "resolució pacífica" que, sigui quina sigui, haurà de ser votada. De fet, fins i tot ha dit que en aquests moments no s'estava en la fase de parlar d'unilateralitat, malgrat que s'ha reafirmat en el compromís de seguir avançant cap a una constitució catalana i l'obertura d'un procés constituent.A més d'una reunió a Barcelona al setembre, la recuperació de lleis suspeses pel TC i l'activació de la comissió bilateral Estat-Generalitat que no es reuneix des del 2011, Torra ha explicat que ha ofert el seu suport al govern espanyol per a la derogació de la llei mordassa i per a la reforma de la llei de memòria històrica per eliminar els vestigis del franquisme, dos dels projectes que Sánchez ha explicat que vol tirar endavant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)