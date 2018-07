El govern espanyol accepta recuperar lleis suspeses pel TC

Una crisi política requereix una solució política. Aquesta reunió és un punt d'arrencada constructiu per a la normalització de les relacions. pic.twitter.com/l60yTYPjVr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de juliol de 2018

Més de dues hores de reunió, cordial i correcta, entre els dos presidents. Aquest és un primer pas. Ara cal recórrer junts el camí. pic.twitter.com/sxyaT2A75g — La Moncloa (@desdelamoncloa) 9 de juliol de 2018

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha estat finalment l'encarregada de valorar la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra . Ha presentat dos acords concrets, un horitzó i una negativa. Els acords són reactivar la comissió bilateral Estat-Generalitat, que el govern de Rajoy va deixar sense efectes des de 2011 malgrat que està prevista a l'Estatut, i de l'altra banda mantenir "una comunicació fluïda" perquè, ha dit, "un cort-circuit de la comunicació no li convé a ningú". Per part del govern espanyol la comissió sobre els traspassos i el desplegament i compliment de l'Estatut la presidirà la ministra d'Administracions Territorials Meritxell Batet. Per la catalana ho a Elsa Artadi.L'horitzó passa també per recuperar lleis suspeses pel TC. "Volem parlar també de pobresa energètica, canvi climàtic i llei de sanitat universal", ha afirmat Calvo a la Moncloa. Segons la vicepresidenta estan "d'acord en el fons" i convergeixen el govern espanyol i el que va aprovar el Parlament. "Estem d'acord amb aquestes polítiques concretes", ha dit després d'atribuir als efectes negatius del "pas de la dreta pel govern" la seva suspensió.El desacord s'ha manifestat, com era previsible, en el dret a decidir. Calvo ha recordat l'alt nivell "de descentralització" però ha apel·lat al compliment de l'article dos de la Constitució, el que fa referència a la unitat d'Espanya. Ha reiterat que l'autodeterminació "no existeix en cap democràcia del món". Calvo no s'ha mogut del marc constitucional i ni tan sols ha valorat la possibilitat d'una reforma, fins i tot quan li ho han preguntat de forma explícita: "La Constitució no dóna per això", ha dit. Mirant a l'oposició i a les crítiques del PP als socialistes per dialogar amb un govern independentista ha recordat que a Rajoy "li van fer dos referèndums", en relació al 9-N i l'1-O.Poc després de la reunió, mentre Calvo atenia els mitjans de comunicació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una publicació a Twitter en català i ha destacat, en referència al conflicte català, que "una crisi política requereix una solució política".També en català, la Moncloa ha assenyalat des del seu compte oficial de Twitter que "ara cal recórrer junts el camí".I finalment dos detalls no menors. Torra ha convidat Sánchez a dues coses i aquest les ha acceptades. D'una banda assistir a la commemoració del primer any dels atemptats de Barcelona i Cambrils i, de l'altra, a mantenir "una reunió de treball" a Barcelona. No és gens habitual que el president espanyol es reuneixi fora de la Moncloa amb presidents autonòmics, però Sánchez vol fer aquest gest amb Torra.

