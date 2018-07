Acord al sector carni d'Osona per acabar amb les falses cooperatives

Després de dos anys de conflicte, l'Escorxador Frigorífic d'Osona SA (Esfosa) i el comitè d'empresa han arribat a un acord per millorar els drets dels seus treballadors. Així ho explica en un comunicat la Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat majoritari a l'empresa, atribuint aquesta millora a la demanada judicial que van interposar contra l'escorxador per la vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical.

Els fets es remunten el passat 2016, quan la COS va impulsar de la jornada de vaga de l'abril que va tenir un seguiment total. Des de llavors, les represàlies van anar en augment: la direcció va anunciar un ERO i va suspendre de feina i sou als membres del comitè, entre altres.Després d'un llarg periple judicial, es va obrir una negociació entre treballadors i direcció que ha acabat amb un acord validat en dues assemblees d'empleats. D'aquesta manera es posa punt final als dos anys de conflicte a l'escorxador, que van comportar nombroses mobilitzacions dels treballadors.Des de la COS, Montse Castañé, presidenta del comitè d'empresa, valora molt positivament aquest acord. "El comitè d'empresa l'únic que vol són millores per als treballadors", diu la representant sindical, remarcant que "farem un seguiment del compliment dels acords des del comitè; no abaixarem la guàrdia". En aquest sentit sosté que aquest pacte pot crear "un precedent" a la indústria càrnia.L'acord s'ha de traduir en la regularització de la contractació temporal i incorporació de treballadors a la plantilla d'Esfosa (des d'avui fins al 31 de desembre de 2018) d'un mínim de 55 treballadors que actualment estan contractats a través d'ETT. Un cop es regularitzi aquesta situació, la contractació indefinida a Esfosa serà, com a mínim, del 85% (cotitzant al Règim General de la Seguretat Social). L'empresa es compromet a no incrementar en un futur la contractació temporal a l'empresa en més d'un 15%.També es compromet a negociar l'establiment d'un plus per incrementar el salari mensural, a no utilitzar falses cooperatives, a reconèixer el comitè d'empresa com a interlocutor directe i com a òrgan representant dels treballadors i que els treballadors escolliran els dies de gaudi com a dies de descans de les hores que treballin en excés, comunicant-ho abans a l'empresa. Per això s'instal·larà un sistema de fitxatge perquè puguin tenir un control de les hores treballadores.A canvi de tot això, la COS es compromet a retirar la demanda per vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical.

