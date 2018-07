L'actor nord-americà Ron Perlman rebrà un premi honorífic al Festival de Sitges

L’actor nord-americà Ron Perlman rebrà un premi honorífic a la 51a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya , que se celebrarà del 4 al 14 d’octubre. Guanyador del Globus d’Or el 1989, Perlman ha destacat per les seves interpretacions en pel·lícules de gènere com Hellboy o en sèries com Hijos de la anarquia.En el marc del Festival, Perlman participarà al Sitges Pitchbox , una cita per a guionistes, directors o productors que tinguin un llargmetratge de terror, ciència ficció o fantàstic en fase de desenvolupament, on oferirà una classe magistral. El primer premi són 5.000 euros per a despeses de desenvolupament. També es lliuraran dues bosses de viatge per assistir i presentar el projecte al Bucheon International Film Festival (Corea del Sud) i al Blood Window (Argentina), la secció de cinema fantàstic del mercat Ventana Sur, el més important de Llatinoamèrica.

