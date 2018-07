​Els investigats per aixecar barreres al peatge del Vendrell denuncien que van ser identificats «aleatòriament»

Les deu persones de diversos municipis del Penedès investigades per presumptament haver aixecat les barreres del peatge de la C-32 al Vendrell el passat 1 d'abril han denunciat públicament que els Mossos d'Esquadra els van identificar "aleatòriament". Vuit dels investigats, membres de diversos CDR (Comitès de Defensa de la República) han comparegut aquest dilluns davant el Jutjat d'Instrucció número 5 del Vendrell, que investiga si hi va haver algun delicte durant la protesta i qui en van ser els autors. Tots vuit, però, s'han acollit al seu dret a no declarar.L'advocat de set dels acusats, Carles Perdiguero, ha justificat el silenci davant el magistrat argumentant que "les identificacions són absolutament incorrectes, perquè els investigats no eren al lloc dels fets i, en alguns casos, es van identificar vehicles desconeixent qui eren els ocupants". "És un dèficit important de procediment i demanarem l'arxivament de la causa", ha afegit.Els vuit citats aquest dilluns –procedents de l'Alt i Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia- han comparegut breument davant el jutge per negar-se a declarar, ja que consideren que no hi ha cap prova que pugui acreditar que ells van participar en la protesta de l'1 d'abril a la tarda, quan un grup de persones va forçar l'aixecament de les barreres del peatge de la C-32 al Vendrell."A cap de les persones investigades se la va identificar al lloc dels fets, sinó que els Mossos les van identificar a dos o tres quilòmetres de distància perquè passaven per allà", ha assegurat Joan Boix, advocat de tres dels investigats, tot criticant que "la policia va parar els cotxes i van anar a parar a aquestes persones de manera aleatòria".Els advocats dels investigats han apuntat que a hores d'ara als seus clients no se'ls acusa fermament de cap delicte, si bé les defenses auguren que la causa serà per desordres públics i danys. "Però caldrà determinar-ho, perquè de danys no en va haver i desordres públics tampoc", ha reblat Boix.Després de la citació dels vuit investigats d'aquesta jornada, per a dilluns que ve el jutge ha citat a declarar els dos investigats restants inclosos a la mateixa causa. De cara a l'octubre, es preveu la declaració de diversos treballadors de l'autopista en qualitat de testimonis.Aquest dilluns, una vintena de persones s'ha concentrat davant els jutjats del Vendrell per donar suport als citats pel jutge. Els manifestants, entre els quals hi havia membres de diversos CDR, han desplegat dues pancartes on s'hi llegia "Davant la injustícia totes som una. Tossudament alçades" i "Davant la repressió, construïm la llibertat".

