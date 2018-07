Luis Enrique, nou seleccionador espanyol

Luis Enrique serà el nou entrenador de la Selecció Espanyola de Futbol. Així ho ha anunciat aquest migdia el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luís Rubiales. L'exentrenador del Barça substitueix Fernando Hierro després d'un mal mundial -Espanya no va passar de vuitens de final- marcat per la destitució de Julen Lopetengui dos dies abans de l'inici de la competició.El lucho arriba a la banqueta de la selecció en un moment de crisi a la federació espanyola després de la marxa de Lopetegui. La tensió es va desfermar quan es va fer públic el fitxatge de l'ex-seleccionador espanyol pel Reial Madrid, i veus crítiques van apuntar a Florentino Pérez com el responsable del mal Mundial del combinat espanyol.L'exentrenador del Barça té per davant el repte de gestionar la transició entre el bloc que ho va guanyar tot els anys 2008, 2010 i 2012 i els joves futbolistes que encara han de fer un pas endavant. Així mateix, s'espera que Espanya recuperi el bon gust pel futbol de toc inspirat en el Barça de Pep Guardiola, i aparqui l'antiquada "fúria espanyola" que va caracteritzar la selecció abans de Luis Aragonés.

