La nova gesta de Kilian Jornet

“Ha estat molt dur, però també molt emocionant. Feia temps que tenia en ment la Bob Graham Round i per fi he pogut intentar-ho i adonar-me del “tremendo” rècord que tenia en Billy des de fa més de 30 anys. Ha estat un dia molt bonic a la muntanya, al costat de tots els corredors que han vingut a fer-me de llebres, del Billy, que ha vingut a animar-me, i també del poble de Keswick, que s’ha entregat completament amb mi. Realment es pot veure l’amor que se sent aquí pel fell running i no podria estar més content d’haver pogut completar el repte”.Les paraules de Kilian Jornet denoten la passió del corredor que fa una setmana va guanyar la marató del Mont Blanc per provar nous reptes i l’admiració per la fita assolida per Billy Bland el 1982. També, és clar, la coneixença de la Bob Graham Round, una ruta que és força desconeguda per a la majoria d’aficionats a la muntanya de casa nostra però que és una institució del nord-oest d’Anglaterra.Ubicada al Parc Nacional Lake District, la seva història es remunta a l’any 1932, quan el local Bob Graham va completar una volta circular pels 42 cims del parc en menys de 24 hores. Una aventura insòlita que Alan Heaton va replicar el 1960 i que va derivar, l’any 1971, en la creació del Bob Graham Round Club, un organisme que admet a tots els corredors que hagin travessat a peu 42 pics de Lake District (o més) partint de Keswick i retornant al punt d’inici en menys de 24 hores. A més, cal que els corredors que ho intentin avisin a la resta de membres del club del repte i han d’estar acompanyats per algú altre en tots els cims per verificar la fita assolida.Amb més de 80 anys d’història i amb un rècord intocable des de 1982, Kilian Jornet ha aparegut a la Bob Graham Round acompanyat de múltiples companys de viatge per convertir-se en el primer corredor en completar el circuit en menys de 13 hores. Si Billy Band, un ídol local, va fer el recorregut en 13 hores i 53 minuts fa 36 anys, ara Jornet ha portat la marca fins a les 12 hores i 52 minuts, molt lluny de les 20 hores que es van mantenir intactes fins al 1976. A més, ho ha fet amb el suport de Billy Band, que ha brindat amb ell per la nova marca i ha fet palès un cop més que el companyerisme, el respecte per la muntanya i la tradició són elements indissociables d’aquesta prova.Keswick, un petit poble de menys de 5.000 habitants, era el punt de partida on Kilian Jornet va iniciar el repte a les 6 del matí. Amb el suport de 10 llebres que l’han acompanyat en diferents punts del recorregut, el català ha comptat amb el suport extra de múltiples corredors que han volgut donar un cop de mà al corredor de muntanya més famós del món. Amb cinc zones diferents, Jornet va anar rebaixant el temps del rècord de mica en mica (especialment en el tercer, el més tècnic de tots ells) fins a completar el darrer tram, amb només tres cims i uns quilòmetres sobre l’asfalt, ja coneixedor que inscriuria el seu nom en la història de la prova davant una enorme expectació del públic assistent.Un nou èxit en la trajectòria de Kilian Jornet, que ha demostrat estar perfectament recuperat de la lesió que l’havia obligat a aturar-se en els darrers mesos.

