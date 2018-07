L'Audiència Nacional rebutja traslladar el cas de l'activista dels CDR als jutjats de Gavà

L'Audiència Nacional espanyola ha desestimat la petició de la defensa de l'activista dels CDR de Viladecans, Tamara Carrasco, d'inhibir-se en favor dels jutjats de Gavà, que tenen jurisdicció sobre Viladecans, tenint en compte que gairebé va descartar l'acusació per terrorisme que va fer inicialment la fiscalia. A més, també li ha prohibit visitar la seva mare a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), que s'ha trencat la cama.En una interlocutòria d'una pàgina del passat divendres, a la qual ha tingut accés l'ACN, el magistrat Diego de Egea denega les dues peticions de la defensa i dóna la raó a la fiscalia. Així, diu que la causa ha de seguir investigant-se a l'Audiència Nacional perquè cal esperar "el resultat final de les investigacions per determinar la naturalesa dels fets investigats.D'altra banda, l'advocat de Tamara també va demanar modificar les mesures cautelars contra la jove, que només li permeten estar a Viladecans, on viu, o a Barcelona, on treballa. La defensa va demanar que pogués visitar també la seva mare, amb la cama trencada, a Sant Vicenç dels Horts, però tant la fiscalia com el magistrat s'hi oposen perquè consideren que només pot fer visites "mèdiques" i no pas al domicili de la mare.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)