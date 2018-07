El Festival Nits es consolida com l'aparador del «gran espectre cultural del cinema asiàtic»

"Un viatge de mil milles comença amb el primer pas", deia Lao Tse. I aquest és l'esperit del Festival Nits de cinema oriental de Vic , que arriba a la 15a edició després de sumar moltes passes, de fer compartir una passió, de fer el possible perquè aquesta arriba al màxim de gent. Amb aquesta vitalitat, del 17 al 20 de juliol Vic acull la proposta d'un festival especialitzat i consolidat, conegut a Catalunya i també arreu d'Europa, especialment per la presència d'estrenes –un total de 21: dues de mundials, tretze d'internacionals i sis d'estatals–.L'edició 2018 comptarà amb 31 films produïts a la Xina, al Japó, a Hong Kong, Tailàndia, Cambodja, Taiwan i a l'Índia; amb 17 activitats culturals vinculades amb l'Àsia abans de començar i 15 més durant el certamen; i amb la implicació de més de 30 entitats d'Osona, pertanyents en gran part a les diverses comunitats asiàtiques. Xifres que parlen de l'arrelament i la importància que ha acabat tenint el festival en la implementació del cinema i la cultura provinent d'Àsia. En paraules de Quim Crusellas, director, "el més important del festival és 'l'esperit Nits': una manera de passar-ho bé i de col·laborar entre public, entitats i associacions".La programació compta amb elements atractius per a tots els apassionats del cinema: de superproduccions al nou thriller xinès, passant pel realisme màgic, adaptacions manga i documentals. Un cartell que "mostra el gran espectre cultural del cinema asiàtic" d'un esdeveniment "que és un focus cultural i també econòmic", tal com explica Carme Puig, responsable de Festivals de Cinema de l'ICEC de la Generalitat, en la presentació a Barcelona. "Tenim pel·lícules de gran pressupost al costat de films més valents, de petit format", afirma Crusellas, amb moments tan destacats com el thriller xinès, "que s'ha convertit en un gènere que arrisca i és molt crític", com també amb l'augment de documentals projectats.El festival retrà homenatge a Stephen Chow, director i actor del primer film que es va projectar al certamen vigatà, el 2004: Shaolin Soccer. Es projectaran 4 dels seus títols "més desconeguts", ja que s'ha optat pels primers films "que van marcar un estil", en paraules de Crusellas. "Una oportunitat per veure cinema inèdit", reiterava el director. Aquests són: Legend of the Dragon, Shaolin Soccer, Fight back to School, Love on Delivery i Out of the Dark.A banda d'aquest gran protagonista, un dels grans caps de cartell serà el film Monster Hunt 2, un "gran èxit comercial d'aquest any a la Xina" que tracta sobre un petit monstre perseguit per les forces obscures d'un malvat rei. D'altra banda també destacava la coproducció de Hong Kong i la Xina The Golden Monk, la tailandesa Bad Genius, o l'índia Baaghi 2. Crusellas comentava que els films xinesos segueixen tenint un pes important en el festival, entre aquestes destaquen els thrillers The Looming Storm i The Wrath of Silence o les fantasioses Namiya i When Sun Meets Moon.Pel que fa al cinema japonès destaca Tremble All You Want (Premi del Públic al Festival de Tòquio) i Reon. D'altra banda, el director del festival remarcava que "els documentals guanyen terreny" en la 15a edició. Aquests són: Ironhead, A Foley Artist, Top Knot Detective, The Cambodian Space Projecte: Not Easy Rock'n'Roll i The man from Katmandú.Una de les novetats del festival d'enguany és que s'ha creat un concurs de curtmetratges per "convertir Vic en un gran plató". Amb el nom de Vicsudon, el certamen s'inspira en les produccions japoneses Tetsudon, uns reculls anuals de curtmetratges realitzats per directors de cinema fantàstic i de culte del Japó. L'objectiu del festival és que aquesta originalitat trobi la seva versió vigatana, amb un curt de tema lliure. Precisament, una part del carrer de Gurb es convertirà en un Chinatown, després de la intervenció de Vic Comerç amb alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic.A més de crear els propis curtmetratges també se'n podran veure 6 dins la secció "Les Nits més curtes". Destaquen Meiying MG-01, Sota l'olor de la figuera i The Stained Flag. També hi ha "Les Nits més petites", on s'ofereixen films per als més petits, on destaquen títols com Mai Mai Miracle, Sniff, Heroes Unite o Meow. D'altra banda, el festival recupera les sessions golfes. S'hi projectarà la japonesa Big Boobs Sisters: The Yellow panties of Happiness. De fet, també s'estrena el "Catolicsplay", és a dir, disfressar-se amb algun motiu religiós (cosplay).

