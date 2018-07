Rull, Turull i Forn ja són a la presó de Zuera, a Saragossa

Marxem d'Estremera. Volem agrair als funcionaris i als presos el seu tracte que ens ha ajudat a fer un pèl més suportable aquesta greu injustícia. Tornem cap a l'enyorada i estimada Catalunya però la injustícia persisteix, com persisteix el nostre compromís amb Catalunya pic.twitter.com/iNmJMdP0xS — Joaquim Forn (@quimforn) 10 de juliol de 2018

Marxem d'Estremera. Volem agrair als funcionaris i als presos el seu tracte que ens ha ajudat a fer un pèl més suportable aquesta greu injustícia. Tornem cap a l'enyorada i estimada Catalunya però la injustícia persisteix, com persisteix el nostre compromís amb Catalunya pic.twitter.com/mGoXu6hnkE — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 10 de juliol de 2018

Marxem d'Estremera. Volem agrair als funcionaris i als presos el seu tracte que ens ha ajudat a fer un pèl més suportable aquesta greu injustícia. Tornem cap a l'enyorada i estimada Catalunya però la injustícia persisteix, com persisteix el nostre compromís amb Catalunya pic.twitter.com/7jpNvbntFU — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 10 de juliol de 2018

Els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn ja han iniciat el trasllat a la presó de Lledoners, on arribaran dimecres segons fonts d'Institucions Penitenciàries. L'inici del trasllat l'ha anunciat els mateixos Turull, Rull i Forn aquest matí amb una piulada, en què ha volgut agrair el tracte rebut a Estremera els mesos en què hi han estat empresonats. Pocs minuts després de les tres de la tarda, els dirigents independentistes han arribat a Zuera, a Saragossa, on passaran la nit.Tots tres seguiran el mateix operatiu que en el cas d' Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Raül Romeva . Un cop finalitzi l'operatiu, els nou dirigents independentistes empresonats ja es trobaran en presons catalanes després que la setmana passada Carme Forcadell i Dolors Bassa també fossin traslladades a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, procedents d'Alcalá Meco.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)