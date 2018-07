Arran torna a fer una acció contra un bus turístic a Barcelona

Arran hi torna. L'organització independentista juvenil ja va advertir que tenia diverses accions preparades per protestar contra el model de turisme als Països Catalans aquest estiu. Si bé diversos membres de la formació es van encadenar al Park Güell a mitjans de juny , aquest dilluns Arran ha tornat a atacar un bus turístic de Barcelona, símbol de les reivindicacions de l'estiu passat.L'acció ha tingut lloc a tocar de la Vila Olímpica de la capital catalana. Dues militants de l'organització han aturat el bus i hi han accedit amb pots de fum. Han pujat fins a la part descoberta del vehicle i hi han penjat una pancarta en què s'hi podia llegir "Aturem el turisme massiu als Països Catalans".

