Els atemptats, l'efímer moment d'or dels Mossos

Malgrat que la visió externa de l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant l'atemptat va ser positiva, la gestió dels fets va destapar diverses mancances dins del cos. La més important va ser l no poder accedir als canals d'informació secrets dels serveis d'intel·ligència, que són competència exclusiva dels cossos policials de l'Estat.



Això va causar problemes, principalment en la verificació d'informacions. Durant els dies de l'atac, per exemple, El Periódico va informar que la policia catalana havia estat advertida, mesos abans per l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA), d'un possible atac de l'Estat Islàmic en zones "turístiques i molt concorregudes" de Barcelona. Trapero ho va desmentir, i també ho va negar el president de la Generalitat i el conseller d'Interior, Quim Forn. De fet, Forn ho va considerar un "muntatge". EXCLUSIVA: @ELPERIÓDICO reproduce la alerta de atentado en la Rambla que la CIA envió a los Mossos el 25 de mayo. https://t.co/Uo01lzuSk9 — Enric Hernàndez (@Enric_Hernandez) 30 d’agost de 2017 També va ser polèmica la relació que tenia el CNI amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, considerat el cervell dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils, que va ser confident dels serveis secrets espanyols entre el 2010 i el 2014, quan aquest era a la presó de Castelló. Una vegada en va sortir, el govern espanyol li va perdre el rastre i, segons va denunciar la policia catalana, cap d'aquestes vinculacions va ser informada, així com tampoc la seva presència a Ripoll.



En aquest escenari, el major dels Mossos va denunciar públicament el veto informatiu dels cossos policials espanyols a la policia catalana, i en una entrevista a Catalunya Ràdio va assegurar: "La informació que ve dels cossos policials europeus entra per una finestra a Madrid i no arriba a Catalunya".