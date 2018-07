Crisi ​al govern britànic per la dimissió del ministre pel Brexit

El ministre pel Brexit del govern britànic, David Davis, ha dimitit. La sortida del govern de Davis, que ha portat les negociacions amb Brussel·les des del 2016, és un cop dur per a la primera ministra britànica, Theresa May, que veu com es trenca en només dos dies l'aparent unitat assolida el cap de setmana dins de l'executiu al voltant de la seva nova estratègia per un Brexit més suau.Segons ha explicat Davis en la seva carta de renúncia, presentada diumenge a la nit, "l'actual estratègia política i de tàctiques" acordada a Chequers el cap de setmana fa "menys probable" que el Regne Unit surti de la unió duanera i el mercat únic i tampoc no garanteix el suport de la Unió Europea o que Brussel·les "no demani encara més concessions". "Aquesta política ens deixaria, en el millor cas, amb una mà negociadora dèbil, i possiblement sense escapatòria", ha dit.May ha rebutjat les crítiques del que fins ara ha liderat les seves negociacions amb la Unió Europea, però la seva renúncia ha obert una greu crisi a l'executiu i ha accelerat les divisions dins del partit conservador entre partidaris d'un Brexit suau i els que volen trencar totalment amb Brussel·les.Fonts de Downing Street apunten a la premsa britànica, però, que May podria anunciar el substitut de Davis ben aviat, aquest mateix matí, i que no pensa fer-se enrere en el nou pla pel Brexit.El divendres, després de llargues negociacions, el govern britànic va acordar una nova proposta pel Brexit, descrita com a més 'suau' per alguns analistes, que pretenia fer un acord de lliure comerç amb la UE per a productes, però no béns, i crear una "zona duanera combinada".D'acord amb aquest model, el Regne Unit aplicaria aranzels i polítiques comercials pròpies pels productes destinats pel propi país, mentre que imposaria les taxes equivalents a la Unió Europea pels que es dirigissin a països de la UE.Tot i que no va abandonar la reunió del cap de setmana a Chequers, amb la seva renúncia aquest dilluns, el ministre David Davis constata que l'aparent unitat assolida amb el nou pla no existia."La dimissió de David Davis en un moment tan crucial demostra que a Theresa May ja no li queda autoritat i és incapaç d'aconseguir el Brexit", ha assegurat el líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn."Amb aquest govern en caos, si s'aferra al càrrec, quedarà clar que està més interessada en el seu futur que en servir el poble d'aquest país", ha afegit.La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, també ha parlat de "caos total". "La unitat de Chequers no ha durat massa. Aquest govern britànic és un caos total. Quin desastre", ha dit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)