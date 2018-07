Les cartes de Joan Ponç, el més visionari dels pintors de Dau al Set

Revisar el catàleg coherent d’Edicions Poncianes és endinsar-se en un territori de llibres de qualitat, en un amfiteatre pictòric de voluminositats úniques que serien impensables en altres segells. Tant les obres dedicades a Joan Ponç, des de Capses secretes fins a Carrer de Joan Ponç, com les de noms que han estudiat i analitzat la seva obra i per això el pintor de l’ignot, de l’obscur i també de la llum reverbera en els universos d’altri.El cas de Lluís Calvo és flagrant, en aquest aspecte, perquè ell mateix és autor de l’assaig El meridià de París , que ja ha arribat a la sorprenent segona edició, però Calvo també ha estat prologuista del Diari d’artista i altres escrits de Joan Ponç, d’Un sereno en el cementiri de l’art de Vicenç Altaió, d’Ignar de Gabriel Ventura i ha fet paratextos per al volum Nochera de David Caño i Jordi Pagès, tots quatre llibres en diferents col·leccions d’Edicions Poncianes.Sigui com sigui, gràcies a Edicions Poncianes i a l’Associació Joan Ponç s’ha aconseguit que el llegat del més visionari dels pintors de Dau al Set estigui viu i reverberi i hagi tingut tanta tirada entre les veus poètiques dels Països Catalans. I això, dit fa uns anys, hauria sonat estrambòtic i impossible. Ara mateix, però, una nova publicació ens torna a permetre obrir les portes de la percepció per celebrar, de bell nou, Joan Ponç i les seves lletres, que sempre és una boníssima excusa per enfrontar-nos als seus quadres portentosos, habitats per dimonis, criatures obscenes, miracles quotidians i fantasmagories delicioses. I aquesta nova publicació, edició a cura de l’experta Pilar Parcerisas, és Quadern de correspondències de Joan Ponç.Pilar Parcerisas ha tornat a fer una feina esplèndida. Si ja fa uns anys va aconseguir ficar, en un sol volum integral i mastodòntic i genial com Ponç abans de Ponç, tots els textos relacionats amb l’artista, ara ha aconseguit una gesta igual d’oportuna: eixamplar aquell volum mític i arreplegar aquestes correspondències amb figures fonamentals com Joan Brossa, José Corredor-Matheos, J.V.Foix, Josep Palau i Fabre, Joan Perucho o Joan-Josep Tharrats, entre altres. El llibre té cartes sensacionals, com la que apareix d’Antoni Tàpies, que no se sap si és un convit o una amenaça.Tanmateix, m’encanta comprovar que un creador, a qui molts varen voler enfonsar, lluitava contra les ombres i es marcava pautes talment Joan Ponç: “Futuro bis. (Espiritual y Material): La divulgación internacional de mi Trabajo, tarde o temprano atraerá a los marchantes, incluyendo los más importantes.” No s’equivocava. Ara mateix celebrem el resultat dels seus esforços amb aquest llibre important.

