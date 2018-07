Iniciativa al País Valencià perquè els bars donin aigua fresca de l'aixeta de manera gratuïta

El Grup Socialista a les Corts ha presentat una Proposició No de Llei (PNL) en la qual insta el Consell al fet que prengui mesures "per a facilitar i consolidar l'oferta gratuïta d'aigua potable fresca en tots els establiments hotelers de la Comunitat Valenciana", segons ha informat el partit en un comunicat i se n'ha fet ressò el diari La Veu.



El síndic dels socialistes, Manolo Mata, ha indicat que "l'aigua és un bé de consum bàsic", al mateix temps que ha assenyalat que "aquest producte ha vist un augment de la seva demanda amb un consum, de mitjana, de 63,5 litres d'aigua embotellada a l'any per persona i una despesa total de 581,53 milions d'euros, un 4,7% més que l'any anterior".

"Aquesta pujada de consum també convida a una pujada de preus i, per tant, queda cada vegada més desprotegit l'accés a la demanda d'un ben bàsic de consum com és l'aigua", ha explicat Mata. Davant aquesta situació, el síndic ha assenyalat que la regulació de l'oferiment d'aigua de l'aixeta en establiments hostalers de forma gratuïta "és una iniciativa que s'està treballant i aplicant en diferents països, comunitats autònomes i ciutats d'Espanya".Sobre aquest tema, ha posat l'exemple de Balears, Navarra o Andalusia, que "en gener d'enguany van incloure en la seva Llei per a la Promoció d'una Vida Saludable i una Alimentació Equilibrada un article en el qual s'assenyalava que 'en els establiments de restauració i similars s'oferirà, sempre que se sigui client, la possibilitat d'aigua fresca, en el recipient adequat per al seu consum, de forma gratuïta i complementària a l'oferta del propi establiment".En aquest sentit, ha incidit que "s'ha de tenir en compte l'interès de la societat actual del foment d'una vida saludable" i ha indicat la iniciativa 'Pla B' de la Conselleria de Sanitat, en el qual es promou "l'activitat física i una alimentació saludable entre la qual s'inclou una correcta hidratació". "Afavorir l'accés a l'aigua tant en els establiments públics com hostalers és beneficiós per a generar una bona cultura de la hidratació", ha reiterat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)