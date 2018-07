​Colau destina més de la meitat dels nous agents de la Guàrdia Urbana a Ciutat Vella

Detall del nou uniforme de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Foto: Jordi Bes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lliurat aquest dilluns les credencials als 106 agents que s'incorporen des d'aquest estiu a la Guàrdia Urbana. Més de la meitat –56- es destinaran a reforçar el cos a Ciutat Vella, el districte central de la ciutat i amb la gestió policial més complexa. Han de contribuir a reforçar el dispositiu estiuenc i el pla de xoc que s'ha posat en marxa per combatre els narcopisos, els habitatges on es trafica amb droga. "Us estan esperant amb moltes ganes", ha indicat Colau.Els nous agents formen part de la 90a promoció de la Guàrdia Urbana, que arriba en l'any en el qual el cos compleix el 175è aniversari, i han superat la formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) amb un notable –7,64- de nota mitjana, sent la més alta de 8,53 i la més baixa de 6,72. "Estimem la Guàrdia Urbana", ha manifestat l'alcaldessa, que ha agregat que el cos té "tot el suport" municipal i el reconeixement de la ciutadania.Amb la seva incorporació, la Urbana passa a tenir 2.763 policies. Dels nous efectius, 26 són dones –27%-, segons ha celebrat Colau, si bé considera que "queda molt per millorar" perquè les dones són més del 50% de la població. Per a l'alcaldessa, és una qüestió de "justícia i igualtat", però també per donar "el millor servei possible" al conjunt de la ciutadania. L'edat mitjana de la promoció és de 31,78 anys, i els més joves tenen 24 anys i el més gran, 45.Colau ha recordat que l'arribada dels nous agents es produeix després d'un any en el qual el cos ha passat la prova de foc "més dura" amb l'atemptat de la Rambla de l'agost de l'any passat. Ha ressaltat especialment el fet que la Urbana va ser el primer cos que va arribar després que es produís l'acció terrorista, de manera que la resposta a aquells fets ja representen "un gran referent" per començar a treballar en aquesta policia, ha defensat. També ha afirmat que ja s'està preparant un acte de record amb motiu del primer aniversari de l'atemptat, el qual es va produir el 17 d'agost del 2017.L'alcaldessa ha reiterat que no tindran una tasca senzilla perquè els agents s'incorporen a l'estiu, que és "un moment intens", i per les dinàmiques que afronta la ciutat a mesura que s'internacionalitza i es fa atractiva. "Sovint haureu d'intervenir en situacions que no seran fàcils ni agradables", ha avisat. El comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha instat els nous efectius a fer-se seus els valors de la Guàrdia Urbana de territori, proximitat i transparència.Els nous agents han estrenat el nou uniforme de la Urbana, que adapta el dels Mossos d'Esquadra i que es posa així "en sintonia" amb el conjunt de les policies locals de Catalunya, ha concretat Colau. En el cas del cos barceloní porten unes franges grogues a les espatlles, en comptes de les vermelles dels Mossos. A més, al coll hi ha quatre quadradets identificatius de la Urbana. A més, en un lateral de la màniga han passat a dur una senyera.

