Xavier Sardà deixa la tertúlia de RAC1

Xavier Sardà anuncia que deixa la tertúlia de @elmonarac1. — El món a RAC1 (@elmonarac1) 9 de juliol de 2018

Xavier Sardà ha anunciat aquest dilluns que deixa la tertúlia d' El món a RAC1 a partir de la temporada que ve, el proper setembre. Ho ha fet a la mateixa tertúlia, que comparteix els dilluns amb Pilar Rahola, Màrius Carol, Joan López Alegre i Antonio Baños.Sardà diu que ha de "reflexionar i agafar oxigen". De moment, però, es mantindrà en la tertúlia a La Sexta, on també hi participa, ha apuntat a una pregunta de Rahola.Xavier Sardà (Barcelona, 1958) és periodista. Ha conreat quasi tots els gèneres, des de la ràdio -on va crear el personatge del senyor Casamajor, que es va convertir en un fenomen mediàtic- a la televisió, amb programes ja mítics com Tot per l'audiència (TV3) o Crónicas marcianas (Tele 5).Com a articulista i interlocutor en tertúlies, Sardà s'ubica en l'anomenada tercera via, allunyat del sobiranisme i de les posicions del govern espanyol. En aquesta entrevista, opina de la situació política i no amaga un sentiment d'orfandat per la manca d'intel·ligència i grandesa de l'Estat. Ho explica Pep Martí en aquesta entrevista que li va fer fa uns dies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)