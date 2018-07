Alyssa Carson, l'adolescent que podria convertir-se en la primera humana en trepitjar Mart

Si fos per ella, Alyssa Carson, una jove astronauta en formació, de 17 anys, de Baton Rougue, Louisiana, als Estats Units, ja estaria fent pràctiques a l'espai per a la seva possible futura gran missió: conquistar Mart. Però les coses a palau, van a poc a poc. I encara que la jove té clara la seva vocació des que tenia tres anys i la NASA la tingui molt en compte per als seus plans, la veritat és que fins als 18 anys no podrà postular-se com a astronauta.De moment, ella encara no té pressa i gaudeix formant-se. Ho ha fet així des que als 7 anys va participar per primera vegada en una campionat espacial. Va sortir-ne tant encantada que, des de llavors, va participar-hi fins a 18 vegades. Ja amb 12 anys, s'havia convertit en la primera persona que completava la llista sencera de campionats organitzats per la NASA als Estats Units, Canadà i Turquia.Si tot va segons els seus plans, l'any 2033, quan Alyssa tingui 32 anys, la NASA podria comptar amb ella per convertir-se en la primera humana a posar un peu sobre el planeta vermell, on hi passarà de dos a tres anys allí colonitzant-lo, conreant aliments, realitzant experiments científics i buscant signes de vida.

