Els millors aliments (que no són gelats) per combatre la calor

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) ha activat l'alerta per onada de calor fins dimarts a Ponent –principalment el Segrià i el Pla d'Urgell- i l'Alt Empordà. La calorada també afectarà amb menys intensitat la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) apunten que la temperatura pot fregar o superar els 40ºC a Ponent en aquest inici de setmana i sobrepassar els 35ºC en nombrosos punts de les comarques d'interior.L'estiu ha arribat amb contundència i, per tant, ara agafa encara més importància la necessitat d'una bona alimentació. Quins àpats són els millors aliats per superar l'onada de calor que dispararà els termòmetres fins a gairebé els 40ºC? Què és millor, menjar fred o calent? La resposta us sorprendrà.

