Rahola: «És una vergonya com han viscut els Franco durant tots aquests anys»

La política espanyola ha tornat a situar el Valle de los Caídos, on està enterrat Francisco Franco, en el centre de l'huracà. La intenció d'exhumar les restes del dictador per part del nou govern espanyol ha destapat una forta crisi política a l'Estat. Sobre aquesta qüestió va girar el programa FAQS de TV3 aquest diumenge. En el seu espai habitual, Pilar Rahola va esclatar contra els privilegis dels quals gaudeixen els familiars de Franco encara avui a Espanya."És una vergonya com han viscut els Franco durant aquests últims anys", etziba Rahola, qui també va criticar amb força la concessió a Carmen Martínez-Bordiú el títol nobiliari de duquessa de Franco . Cal destacar que aquest no és l'únic títol nobiliari per obra del dictador que encara manté la democràcia espanyola, tal com detalla aquest reportatge de L'escriptora considera intolerable que els descendents del dictador gaudeixin de "passaports diplomàtics, exempció d'impostos i d'una fundació que elogia la seva figura fins i tot amb diners públics".La periodista Laura Rosel també va entrevistar l'eurodiputada gallega Ana Miranda. La política, en la mateixa línia que Rahola, va destacar que la família de Franco ha viscut "molt bé" en els darrers anys i que manté un elevat nivell de vida gràcia a "l'espoli econòmic del dictador".També en el FAQS, es va conèixer el cas d'en Joan Pinyol, que té el seu avi enterrat al Valle de los Caídos des del 1965, quan "el van treure del cementiri de Lleida". "No van avisar les famílies en cap moment", detalla. Ara, el seu objectiu és treure'l i retornar-lo "a la seva terra d'origen".

