Les estadístiques de El Periódico...

Per Anonim 1234 el 9 de juliol de 2018 a les 08:03 0 0

... no se les creuen ni ells (recordem que El periódico va ser adquirit per l'ABC fa un parell de mesos). Per exemple, voler fer-nos creure que la meitat dels votants d'ERC volen un pacte amb l'estat en lloc de la independéncia és prendre'ns per idiotes. Ho sento, redactors d'El Periódico (ABC), però el vostre objectiu de desanimar-nos no us ha sortit bé.