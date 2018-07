Valtonyc critica artistes com Serrat, Sabina o Loquillo per no donar-li suport

El raper a l'exili Valtonyc ha criticat al programa FAQS durament els cantants Joan Manuel Serrat, Joaquin Sabina i Loquillo per no donar-li suport en la seva situació. El cantant mallorquí és a Brussel·les després de ser perseguit per les seves lletres i cançons.Valtonyc ha matisat que fins i tot Loquillo el va criminalitzar per exiliar-se i pel contingut de les seves cançons. El raper ha estat entrevistat al programa de TV3 on ha posat fil a l'agulla en temes com la llibertat d'expressió, els presos i exiliats o la seva mateixa situació.Joan Manuel Serrat va visitar Junqueras i Romeva a la presó d'Estremera el passat 23 de juny i s'ha manifestat públicament per alliberar els presos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)