Manifestació a Lleida per denunciar que més d'un centenar de temporers dormen al carrer

Un centenar de persones, convocades per les entitats signants de la Campanya Fruita amb Justícia Social, s'han manifestat aquest diumenge a Lleida per reivindicar allotjament municipal pels temporers. Denuncien que per la campanya de la fruita, fins a un centenar de temporers dormen al carrer a la ciutat de Lleida i desenes més ho fan en municipis del voltant.Han comprovat, asseguren que unes 25 persones dormen cada nit al carrer al costat de l'alberg Jericó, entre 20 i 30 més al costat del convent de Santa Clara i unes 50 als Camps Elisis, on s'ha habilitat l'Oficina Única d'atenció als temporers. La portaveu de la campanya, Nogay Ndiaye, denuncia que l'Ajuntament de Lleida només té vuitanta places per acollir temporers en un alberg privat i que enguany no han acceptat signar el decret de sobre aforament, que hauria permès dotar d'una seixantena de places d'allotjament més per a temporers, al·legant que provocaria un "efecte crida".Ndiaye denuncia que les administracions es "passen la pilota" entre elles i que el problema va més enllà de la ciutat de Lleida. Hi ha pobles en què hi ha allotjaments municipals que gestionen empreses privades i, per tant hi ha temporers que no hi poden accedir, explica. A més d'allotjament, la campanya demana salaris i habitatges dignes per als temporers, la regularització de les persones treballadores, preus justos per la fruita i una pagesia amb futur.Amb aquest objectiu s'han manifestat aquest diumenge a les 19.30h. La marxa ha sortit de la plaça de la Pau, davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida, i ha acabat a la plaça Paeria. Hi ha participat l'exdiputat i periodista David Fernàndez, així com membres del Sindicat Andalús de Treballadors.

