Un 62% de catalans demanaria més autogovern

Un 62% dels catalans reclamaria més autogovern i no pas la independència. Així ho assenyala un sondeig del GESOP publicat pel diari El Periódico, on recull les opinions de centenars ciutadans entrevistats. Destaca que només un 21,5% de catalans buscaria la via independentista.Del sondeig se'n destaca que dins dels partits independentistes són els partidaris d'ERC qui demanarien més autogovern (52,8%) i en canvi Junts per Catalunya i la CUP són molt partidaris de la via unilateral o de la independència com a fi únic.Segons informa el diari barceloní, els ciutadans situats més a l'esquerra es mostren una mica més partidaris de l'opció independentista (un 34%) i els que se senten només catalans són en gran majoria, partidaris d'aquesta opció. En aquest segment es prefereix optar per posar en pràctica la via unilateral independentista (57,6%) contrastant amb la via de la negociació (33,9%).Aquest dilluns es reuniran els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez a la Moncloa. Sobre la taula hi ha molts punts a tractar, com la petició de referèndum pactat o noves vies de diàleg.

