VÍDEO L'emotiu record al pilot Enric Saurí a les 24h de motociclisme al Circuit de Catalunya

Un dels moments més destacats de les 24 hores de motociclisme que s'han fet aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya ha estat quan l'equip Gaspar Racing ha recordat al seu pilot Enric Saurí, que va perdre la vida ara fa un any al començar aquesta prova . L'homenatge ha tingut lloc quan la moto de l'equip ha creuat la línia d'arribada.Tal i com ha informat La Jornada del Vallès , l’equip granollers ha estat format pels mateixos components de l’any passat -Àlex Rubio, Joan Zamorano i Marc Creu- més el roquerol Jacob Pérez, íntim amic de Saurí. A més, l’escuderia ha competit amb el número 54, el que triava cada any Motos Gaspar i que l'organització de la competició reservarà per sempre per l’equip vallesà.No ha estat l'únic acte de record a Saurí. Dijous passat es va instal·lar una placa al vial exterior de la corba on el jove pilot va tenir l’accident que li va fer perdre la vida.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)