Torra es querella contra Bono per afirmar que té «plantejaments nazis»

Ahir el Sr. José Bono, a la Sexta, va afirmar que jo era a prop de “plantejaments nazis”. He demanat als meus advocats que preparin la querella corresponent contra un insult intolerable que cap demòcrata no pot deixar passar ni banalitzar. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 8 de juliol de 2018

Este señor es un auténtico miserable. Llegar a decir que el MHP de la Generalitat tiene expresiones "cerca de planteamientos NAZIS" es de ser un sinvergüenza de cuidado. Bono, le debes una disculpa a 7'5 millones de catalanes por insinuar tal salvajada repugnante. pic.twitter.com/3q7KCuYzi6 — Joan Mangues (@jmangues) 8 de juliol de 2018

El president de la Generalitat Quim Torra es querellarà contra l'exministre socialista José Bono després d'afirmar que el líder català està a prop dels "plantejaments nazis". Segons explica el president en un tuit, considera un "insult intolerable".No és el primer cop que Torra es querella contra un polític per titllar-lo de "nazi". El passat 7 de juny es va querellar contra Alfonso Guerra per injúries greus i incitació a l'odi.José Bono va fer aquestes declaracions en el marc del programa La Sexta Noche el passat dissabte. No és el primer cop que Bono fa declaracions incendiàries en aquest programa, atacant Puigdemont o preocupant-se abans per qui gravava al ministre Fernández Díaz que per les seves declaracions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)